Обвинение запросило 25 лет передавшему "Азову"* прожектор для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
14:50 27.11.2025
Обвинение запросило 25 лет передавшему "Азову"* прожектор для борьбы с БПЛА
Обвинение попросило суд приговорить к 25 годам предпринимателя Виталия Ревина**, передавшего полку "Азов"* прожектор для противодействия беспилотникам, передает РИА Новости, 27.11.2025
украина
россия
курск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
украина
россия
курск
украина, россия, курск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Украина, Россия, Курск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обвинение попросило суд приговорить к 25 годам предпринимателя Виталия Ревина**, передавшего полку "Азов"* прожектор для противодействия беспилотникам, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Ревину** наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остального времени - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей", - заявил гособвинитель.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
18 ноября, 11:26
Как стало известно из озвученных в суде показаний уроженца Черниговской области Ревина**, он, зарабатывая на изготовлении прожекторов, испытывая негативное отношение к власти РФ и противясь проведению СВО, связался с представителем "Азова"*, предложив его участникам зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву, в этом Ревину** помогали родственники с Украины.
После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы" сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам, в том числе "Гераням".
Ревин** передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"* по сборке прожекторов на безвозмездной основе. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства, "руководствуясь личными убеждениями". Испытывал свои наработки Ревин** в Курске, соблюдая конспирацию. Также он тестировал генератор шума, то есть прибор для радиоэлектронной борьбы, чтобы передать его украинским военизированным формированиям.
Всего Ревин** собрал и передал "Азову"* один прожектор, еще 30-35 изделий были собраны на Украине с его помощью и из деталей, приобретенных по его наводке. В случае успешного распространения разработки по Украине Ревин** планировал получить роялти и обосноваться в Европе.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Ростове-на-Дону украинца осудили за перевод 11 тысяч рублей "Азову"*
31 марта, 17:31
Уже в суде Ревин** заявил, что не подтверждает показания, данные на стадии следствия, так как они были получены с нарушениями. В то же время он напомнил, что является гражданином РФ и Украины, от последнего гражданства не отказывается, как и от симпатий к этой стране. Его адвокат отметил, что вина Ревина** не доказана, в материалах дела нет сведений, фактически подтверждающих, что он направлял посылку с прожектором за рубеж, что она была доставлена на Украину.
По просьбе адвоката Ревина** в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова"* действительно хвалили жителя Курска, а Ревин** давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал фигурант.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд вынес приговоры двум военным ВСУ за вторжение в Курскую область
19 ноября, 13:23
 
Украина Россия Курск Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Происшествия
 
 
