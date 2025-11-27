Рейтинг@Mail.ru
08:42 27.11.2025 (обновлено: 10:02 27.11.2025)
Никарагуа одобрила соглашения о сотрудничестве с Донецком и Севастополем
Никарагуа одобрила соглашения о сотрудничестве с Донецком и Севастополем
Никарагуа одобрила соглашения о сотрудничестве с Донецком и Севастополем

Парламент Никарагуа одобрил торговое соглашение с Донецком и Севастополем

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об установлении экономических и торговых отношений с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба парламента.
"Мы единогласно одобрили соглашения о сотрудничестве с Донецкой республикой и правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которой нас связывают 81 год безусловной дружбы и солидарного сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте парламента.
В ассамблее отметили, что с утверждением этих двух документов завершено одобрение пяти соглашений о сотрудничестве с Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, а также с Севастополем. Целью соглашений обозначено укрепление стратегических связей республики.
Отдельно уточняется, что договор с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сфере образования, технологий, культуры, охраны окружающей среды, жилья, спорта и туризма, что названо "твердым шагом к развитию побратимских связей".
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа
