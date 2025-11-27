Никарагуа одобрила соглашения о сотрудничестве с Донецком и Севастополем

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об установлении экономических и торговых отношений с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба парламента.

Отдельно уточняется, что договор с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сфере образования, технологий, культуры, охраны окружающей среды, жилья, спорта и туризма, что названо "твердым шагом к развитию побратимских связей".