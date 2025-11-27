Рейтинг@Mail.ru
17:41 27.11.2025
тверская область
тверская область
тверская область
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058126651_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_4ee8b7debebf7247031c67bba0c1ecbe.jpg
тверская область
Тверская область, Тверская область
Лучшим сотрудникам культуры Верхневолжья вручили награды

Отличившимся сотрудникам культуры Тверской области вручили региональные награды

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области День клубного работника Тверской области
День клубного работника Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
День клубного работника Тверской области
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской области, прошло в четверг во дворце культуры "Пролетарка", на нем отличившимся специалистам вручили региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства.
Гостями события стали представители сельских, межпоселенческих, городских и районных домов и дворцов культуры, центров культуры и досуга, домов народного творчества и ремесел Верхневолжья.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области работает свыше 550 культурно-досуговых учреждений, где занимаются более 4,6 тысячи коллективов, студий, любительских объединений и клубов по интересам по самым разным направления.
Среди них – вокальное, хореографическое, театральное, фольклорное, изобразительное, декоративно-прикладное творчество, кино-, фото-, видео-, цирковое искусство. В отрасли трудятся почти 3,7 тысячи человек.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX
Вчера, 17:09
 
Тверская область
 
 
