Лучшим сотрудникам культуры Верхневолжья вручили награды

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской области, прошло в четверг во дворце культуры "Пролетарка", на нем отличившимся специалистам вручили региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства.

Гостями события стали представители сельских, межпоселенческих, городских и районных домов и дворцов культуры, центров культуры и досуга, домов народного творчества и ремесел Верхневолжья.

В пресс-службе отметили, что в Тверской области работает свыше 550 культурно-досуговых учреждений, где занимаются более 4,6 тысячи коллективов, студий, любительских объединений и клубов по интересам по самым разным направления.