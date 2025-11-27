Рейтинг@Mail.ru
VK Музыка подвела итоги года: что и кого слушали в России и СНГ в 2025 году
27.11.2025
VK Музыка подвела итоги года: что и кого слушали в России и СНГ в 2025 году
VK Музыка подвела итоги года: что и кого слушали в России и СНГ в 2025 году
пресс-релизы
https://ria.ru/20251110/dizayn-2054048347.html
VK Музыка подвела итоги года: что и кого слушали в России и СНГ в 2025 году

Итоги года VK Музыки
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. VK Музыка делится итогами года: что и кого чаще всего слушали в России и странах СНГв 2025 — самые популярные треки, альбомы и артисты. В этом году стриминг вручил награды в 17 номинациях, где в том числе представлены победители раздела аудиокниг, подкастов и радио.
Итоги года сформированы на основе данных о прослушиваниях и действиях пользователей сервиса в период с 26 ноября 2024 по 26 ноября 2025. В итоговый плейлист года от редакции VK Музыки вошёл топ-50 треков, вышедших не только в 2025 году, но и в предыдущие годы. Помимо прослушиваний учитывались влияние рекомендаций VK Микс и попадание в тренды в социальных сетях или вирусность треков.
Звание "Артист года" получил MACAN,который за 2025 год набрал более 800 000 000 стримов в VK Музыке. А его релиз BRATLAND стал альбомом года. На фитах известные имена — Баста, Гуф, Big Baby Tape, SALUKI и другие. В VK Музыке пользователи послушали альбом более 175 000 000 раз.
Miyagi & Эндшпиль забрали звание "Группа года" в VK Музыке: в 2025 году их слушали более 590 000 000 раз. Дуэт из Владикавказа удерживает лидерские позиции в стриминге благодаря новым синглам и вневременным хитам.
В номинации "Артистка года" побеждает ANNA ASTI. Пользователи слушали исполнительницу более 280 000 000 раз. К выходу нового альбома "Высшие силы" VK Музыка вместе с артисткой создала спецпроект, который запомнился тизером на масштабном билборде в Москве. Все треки попали в чарт стриминга.
"Я очень счастлива, что второй год подряд становлюсь артисткой года в VK Музыке! Безмерно благодарю вас за то, что слушаете мои песни, и они находят отклик в ваших сердцах. Для меня нет важнее награды, чем ваша любовь. В следующем году будет ещё больше новых песен, неожиданных фитов и много-много сюрпризов", — поделилась планами ANNA ASTI.
В номинации "Солд-аут года" побеждает Баста. В 2025 году исполнитель стал первым в истории музыкальной индустрии, кому удалось дважды собрать самую большую летнюю концертную площадку в России — стадион "Лужники". 145 000 зрителей суммарно посетили сольные концерты исполнителя 27 и 28 июня.
"Держу в руках награду от VK Музыки и хочу поблагодарить всех моих слушателей, которые сделали это событие возможным! Награда вручена мне за два концерта подряд в „Лужниках“, на которых собрались 145 000 человек. Спасибо за поддержку, за то, что из концерта в концерт вы воплощаете мою мечту в реальность, делаете меня безумно счастливым и мотивируете двигаться дальше, добиваясь новых высот. Встретимся в „Лужниках“ в 2026 году!" — поблагодарил Баста своих слушателей.
Сингл "Худи" в исполнении Джигана, Artik & Asti, NILETTO стал самым прослушиваемым хитом в VK Музыке в 2025 году и забрал номинацию "Трек года".
"Получить награду от VK Музыки для меня — возможность поделиться успехом с близкими людьми, которые поддерживали и шли со мной к цели. Я всегда замотивирован, чтобы мой слушатель был со мной. Источник вдохновения — моя семья, всегда была и будет. Хочу поблагодарить дорогих слушателей за этот замечательный год. Желаю здоровья, счастья и любви в новом году! Помните: упорство и труд всегда вознаграждаются!" — признался Джиган.
Победителем в номинации "Прорыв года" стал Ваня Дмитриенко. За 2025 год исполнитель выпустил 5 чартовых хитов. Среди них — дуэт с Аней Пересильд "Силуэт", который возглавил топ-100 VK Музыки.
Третий альбом FRIENDLY THUG 52 NGG получает награду в номинации "Все треки в чарте". Фирменная подача и акцент на петербургскую эстетику сделали пластинку важным событием для индустрии и слушателей: все 20 треков с альбома Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirateпопали в чарт VK Музыки в первый день релиза.
"Пахнешь как" от SOLIDNAYA и SAKXRAстал "Фитом года". Награду "Феномен года" получает группа "Бонд с кнопкой". За 2025 артисты выросли в одну из самых заметных молодых гитарных групп. После успеха трека "Кухни" они закрепились в чартах.
По итогам голосования в социальных сетях VK Музыки звание "Вирус года" забирает трек TOKYO от SQWOZ BAB. Фрагмент сингла стал одним из самых используемых звуков в вертикальных видео и разошёлся по социальным сетям быстрее многих хитов.
За 2025 год VK Музыка на 105% увеличила прослушивания треков из рекомендаций. Пользователи стали открывать для себя много новой музыки и добавлять её к себе в плейлисты. В номинации "Открытие VK Микс" побеждает молодой артист Netsignala с самым добавляемым треком из рекомендаций. Релиз "На своей волне" практически сразу попал в чарт стриминга в том числе благодаря высокой доле прослушиваний из VK Микс.
В VK Музыке также есть раздел "Радио", который пользуется популярностью у слушателей сервиса. В этом году стриминг впервые представил специальную награду "Радиостанция года" — её получила "Европа Плюс".
Из немузыкального контента, представленного в стриминге, аудиокнигой года признана третья часть цикла "Эмпирей" — "Ониксовый шторм" Ребекки Яррос. Музыку для аудиоверсии создала артистка VK Records MONA, а озвучили аудиосериал более 25 актёров дубляжа. Роман возглавил Всероссийский книжный рейтинг и стал самой продаваемой книгой в мире в своём жанре. А открытием года стала писательница Рита Хоффман — российский автор тёмного фэнтези. Её "Ловец Чудес", цикл книг "Мрачный взвод" стабильно входят в топ прослушиваний VK Музыки.
Новостной подкаст от Артемия Лебедева "Самые честные новости" занимает первое место в номинации "Подкаст года". Формат разбора актуальных инфоповодов в России и мире стал самым прослушиваемым в стриминге в 2025 году.
Редакция VK Музыки традиционно выбрала альбом года по мнению редакции — "Хрупко" от группы "Дайте танк (!)", а также изменила концепцию отбора треков в итоговый плейлист года — в него вошёл топ-50 треков. О принципе отбора рассказал Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки:
«
"Мы всё чаще замечаем, что иногда в тренды попадают не свежие новинки, а треки, вышедшие как пару месяцев назад, так и в прошлые годы. Если делать выбор по строгому временному принципу, то практически нет шансов попасть в итоги года у релизов, вышедших, например, в прошлом октябре. Мы решили оставить в списке все треки, которые больше всего слушали в VK Музыке в 2025 году —от старожилов чарта I Got Love от Miyagi & Эндшпиль до „Базового минимума“ Sabi и MIA BOYKA, вышедшего 1 августа и ставшего одним из хитов этого лета. Часть больших хитов прошлого года также предсказуемо осталась в чарте — и раз слушателям они так сильно приглянулись, то попали и в итоговый плейлист".
ВКонтакте традиционно подводит итоги года по авторам, музыке, темам и персонам, играм, фильмам, сериалам, мемам и другим направлениям. В этом году все результаты собраны в специальном разделе — vk.com/2025, а сами итоги будут появляться там постепенно в течение декабря.

Номинации и победители в VK Музыке:

  1. Артист года — MACAN
  2. Альбом года — BRATLAND (MACAN)
  3. Артистка года — ANNA ASTI
  4. Группа года — Miyagi & Эндшпиль
  5. Трек года — "Худи" (Джиган, Artik & Asti, NILETTO)
  6. Солд-аут года — Баста
  7. Прорыв года — Ваня Дмитриенко
  8. Открытие VK Микс — Netsignala ("На своей волне")
  9. Фит года — "Пахнешь как" (SOLIDNAYA, SAKXRA)
  10. Феномен года — "Бонд с кнопкой"
  11. Все треки в чарте — FRIENDLY THUG 52 NGG (Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate)
  12. Вирус года — TOKYO (SQWOZ BAB)
  13. Аудиокнига года — "Ониксовый шторм"
  14. Открытие года — Рита Хоффман (писатель)
  15. Подкаст года — "Самые честные новости" (Артемий Лебедев)
  16. Радиостанция года — "Европа Плюс"
  17. Альбом года по мнению редакции — "Хрупко" ("Дайте танк (!)")
