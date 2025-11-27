Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек - РИА Новости, 27.11.2025
07:23 27.11.2025
Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек
Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек
В Филимонковском районе в Новой Москве строители завершили работу по установке стекол в новом детском саду, после этого планируется заняться облицовкой здания,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:23:00+03:00
2025-11-27T07:23:00+03:00
новая москва, владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Новая Москва, Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек

Овчинский: в Филимонковском районе установили стекла в новом детском саду

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве строители завершили работу по установке стекол в новом детском саду, после этого планируется заняться облицовкой здания, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект расположен на улице Лаптева на участке, где строится город-парк "Первый Московский".
"Для остекления здания, рассчитанного на 14 групповых ячеек, установлено 105 светопрозрачных конструкций, включая витражи. Окна с угольно-серым пластиковым профилем обеспечат оптимальный уровень естественного освещения. В групповых помещениях пол покроют травмобезопасным линолеумом. Стены будут отделаны керамогранитом с текстурой, имитирующей дерево", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что объект планируется сдать до конца 2026 года.
Детский сад рассчитан на 350 человек. На первом этаже смогут разместиться четыре группы детей, на втором и третьем – по пять.
В здании также есть пищеблок, медицинский пункт, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для коррекционно-развивающих занятий, отмечается в сообщении департамента. Кроме того, в рамках проекта уже обустроены 14 игровых пространств, две зоны для занятий спортом и площадка для изучения правил дорожного движения, осталось провести работы по озеленению, добавили в пресс-службе департамента градостроительной политики.
Новая МоскваВладислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
