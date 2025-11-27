Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве строители завершили работу по установке стекол в новом детском саду, после этого планируется заняться облицовкой здания, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Объект расположен на улице Лаптева на участке, где строится город-парк "Первый Московский".

"Для остекления здания, рассчитанного на 14 групповых ячеек, установлено 105 светопрозрачных конструкций, включая витражи. Окна с угольно-серым пластиковым профилем обеспечат оптимальный уровень естественного освещения. В групповых помещениях пол покроют травмобезопасным линолеумом. Стены будут отделаны керамогранитом с текстурой, имитирующей дерево", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что объект планируется сдать до конца 2026 года.

Детский сад рассчитан на 350 человек. На первом этаже смогут разместиться четыре группы детей, на втором и третьем – по пять.