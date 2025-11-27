Активист прокомментировал ситуацию с "Русским домом" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Никаких законных оснований прекращать Российскому центру науки и культуры (РЦНК) свою деятельность в Кишинёве на данный момент нет, так как Молдавия не направляла уведомление РФ о намерении расторгнуть соответствующий договор, заявил в четверг руководитель молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.