Активист прокомментировал ситуацию с "Русским домом" в Кишиневе - РИА Новости, 27.11.2025
14:48 27.11.2025
Активист прокомментировал ситуацию с "Русским домом" в Кишиневе
Активист прокомментировал ситуацию с "Русским домом" в Кишиневе
Никаких законных оснований прекращать Российскому центру науки и культуры (РЦНК) свою деятельность в Кишинёве на данный момент нет, так как Молдавия не... РИА Новости, 27.11.2025
Активист прокомментировал ситуацию с "Русским домом" в Кишиневе

Петрович: у Россотрудничества нет оснований прекращать работу РЦНК в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav RotariРоссийский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Никаких законных оснований прекращать Российскому центру науки и культуры (РЦНК) свою деятельность в Кишинёве на данный момент нет, так как Молдавия не направляла уведомление РФ о намерении расторгнуть соответствующий договор, заявил в четверг руководитель молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Парламент Молдавии 27 ноября одобрил эту инициативу в окончательном чтении. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
26 ноября, 08:21
"Соглашение о работе культурных центров между Российской Федерацией и Республикой Молдова предполагает уведомление о намерении данный договор расторгнуть. До настоящего времени такого уведомления в адрес российской стороны не поступало. В этой связи у представительства Россотрудничества нет никаких законных оснований прекращать свою деятельность", - написал в своём Telegram-канале Петрович.
Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Общественник назвал закрытие РЦНК узаконенной русофобией
9 ноября, 15:44
 
