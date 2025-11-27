Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов - РИА Новости, 27.11.2025
18:58 27.11.2025
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов - РИА Новости, 27.11.2025
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов

Филат обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов развития

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Правительство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), несмотря на обещания, уже при первой корректировке бюджета на 2025 год урезало финансирование проектов развития, заявил экс-премьер Владимир Филат.
"Совсем недавно новое правительство ПДС торжественно обещало, что главным приоритетом их мандата станет развитие Молдовы. Сказано и сделано: уже при первой бюджетной корректировке именно это "развитие" первым отправили на алтарь жертвоприношений. 717 миллионов леев (42,2 миллиона долларов – ред.) были напрямую вычеркнуты из проектов развития — по простой и позорной причине: свыше 400 миллионов леев (23,5 миллиона долларов – ред.) из ранее обещанных грантов так и не поступят, поскольку государство оказалось неспособным их освоить", - написал Филат в своём Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Политик отметил, что после первого чтения в парламенте была предложена ещё одна инициатива по урезанию 100 миллионов леев (5,9 миллиона долларов) из дорожного фонда. "Итог? Бюджет выживания, а не развития. Государство, которое прикрывает энергетическую и финансовую некомпетентность ампутацией инвестиций. Молдова, которая вынуждена двигаться вперёд с затянутым ручным тормозом, пока власть уничтожает наш шанс на модернизацию", - подчеркнул он.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
 
