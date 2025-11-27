Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Правительство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), несмотря на обещания, уже при первой корректировке бюджета на 2025 год урезало финансирование проектов развития, заявил экс-премьер Владимир Филат.

"Совсем недавно новое правительство ПДС торжественно обещало, что главным приоритетом их мандата станет развитие Молдовы . Сказано и сделано: уже при первой бюджетной корректировке именно это "развитие" первым отправили на алтарь жертвоприношений. 717 миллионов леев (42,2 миллиона долларов – ред.) были напрямую вычеркнуты из проектов развития — по простой и позорной причине: свыше 400 миллионов леев (23,5 миллиона долларов – ред.) из ранее обещанных грантов так и не поступят, поскольку государство оказалось неспособным их освоить", - написал Филат в своём Telegram -канале.

Политик отметил, что после первого чтения в парламенте была предложена ещё одна инициатива по урезанию 100 миллионов леев (5,9 миллиона долларов) из дорожного фонда. "Итог? Бюджет выживания, а не развития. Государство, которое прикрывает энергетическую и финансовую некомпетентность ампутацией инвестиций. Молдова, которая вынуждена двигаться вперёд с затянутым ручным тормозом, пока власть уничтожает наш шанс на модернизацию", - подчеркнул он.