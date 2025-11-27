КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Петицию против закрытия Русского дома в Молдавии, которая набрала около 4 тысяч подписей, передадут в администрацию молдавского президента Майи Санду, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

При этом общественник отметил, что все заранее знают результат. "Мы заранее знаем ответ. Но в отличие от бандерлогов, захвативших власть в стране сначала в результате апрельского погрома, а затем в результате мошенничества и подтасовок, мы действуем демократическими и законными методами. Для нас демократия по-прежнему остаётся властью народа, а не грязным ругательством, в которое его превратил режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - подчеркнул он.