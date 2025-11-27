Рейтинг@Mail.ru
Петицию против закрытия РЦНК в Молдавии передадут в администрацию Санду
18:55 27.11.2025
Петицию против закрытия РЦНК в Молдавии передадут в администрацию Санду
Петицию против закрытия РЦНК в Молдавии передадут в администрацию Санду
Петицию против закрытия РЦНК в Молдавии передадут в администрацию Санду

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Петицию против закрытия Русского дома в Молдавии, которая набрала около 4 тысяч подписей, передадут в администрацию молдавского президента Майи Санду, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. В четверг глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил, что всего собрано около 4 тысяч подписей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Согласно процедуре, принятый в двух чтениях законопроект будет направлен на промульгацию главе государства. В этой связи мы в самое ближайшее время передадим копии подписных листов, собранных в течение последних двух недель в поддержку Российского центра науки и культуры, в администрацию президента Республики Молдова", - написал в своём Telegram-канале Петрович.
При этом общественник отметил, что все заранее знают результат. "Мы заранее знаем ответ. Но в отличие от бандерлогов, захвативших власть в стране сначала в результате апрельского погрома, а затем в результате мошенничества и подтасовок, мы действуем демократическими и законными методами. Для нас демократия по-прежнему остаётся властью народа, а не грязным ругательством, в которое его превратил режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - подчеркнул он.
Петрович пояснил, что петицию в поддержку Русского дома по-прежнему можно подписать в офисе Российского центра науки и культуры в Кишинёве, а также в электронном виде.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Власти Молдавии действуют по указке Запада, заявили в оппозиции
Вчера, 18:23
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
 
