27.11.2025
15:47 27.11.2025 (обновлено: 15:48 27.11.2025)
Время службы добровольцем на СВО отразится на пенсии, заявил Мишустин
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Время службы добровольцем на СВО отразится на пенсии, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Время службы в добровольческих формированиях участников СВО будет учитываться при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО
25 ноября, 19:14
 
