https://ria.ru/20251127/mid-2058050877.html
Лавров не посетит встречу Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
Лавров не посетит встречу Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ - РИА Новости, 27.11.2025
Лавров не посетит встречу Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не примет участие в ежегодном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое пройдет в Вене в начале декабря,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:02:00+03:00
2025-11-27T15:02:00+03:00
2025-11-27T15:09:00+03:00
в мире
россия
вена
обсе
сергей лавров
александр грушко
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057399561.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, обсе, сергей лавров, александр грушко, мария захарова
В мире, Россия, Вена, ОБСЕ, Сергей Лавров, Александр Грушко, Мария Захарова
Лавров не посетит встречу Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
МИД: Грушко представит РФ на СМИД ОБСЕ в Вене