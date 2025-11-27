Набор специальностей расширят в липецком медвузе

ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Набор специальностей в липецком филиале Российского университета медицины (РУМ) будет расширяться, сообщил в четверг во время своего прямого эфира с жителями губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в ближайшем будущем на базе липецкого филиала Российского университета медицины планируется открыть педиатрический факультет.

Артамонов отметил, что сейчас регион прорабатывает расширение линейки специальностей с РУМом и министерством здравоохранения РФ.

"Наш медвуз – это про перспективу, про будущее. Через несколько лет мы получим врачей, которые готовы работать именно в Липецкой области. Это фундамент для развития нашей медицины на годы вперед", – сказал Артамонов.