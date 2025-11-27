Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область
 
16:17 27.11.2025 (обновлено: 16:38 27.11.2025)
Набор специальностей расширят в липецком медвузе
липецкая область
россия
липецкая область
игорь артамонов
россия, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов
© Фото : FreepikСтуденты медицинского вуза
Студенты медицинского вуза - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Freepik
Студенты медицинского вуза. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Набор специальностей в липецком филиале Российского университета медицины (РУМ) будет расширяться, сообщил в четверг во время своего прямого эфира с жителями губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в ближайшем будущем на базе липецкого филиала Российского университета медицины планируется открыть педиатрический факультет.
Артамонов отметил, что сейчас регион прорабатывает расширение линейки специальностей с РУМом и министерством здравоохранения РФ.
"Наш медвуз – это про перспективу, про будущее. Через несколько лет мы получим врачей, которые готовы работать именно в Липецкой области. Это фундамент для развития нашей медицины на годы вперед", – сказал Артамонов.
Ранее Артамонов сообщал, что в деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов.
Археолог за работой - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новые объекты археологического наследия выявили в Липецкой области
24 ноября, 15:34
 
Липецкая областьРоссияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
