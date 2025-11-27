https://ria.ru/20251127/medvuz-2058080459.html
Набор специальностей расширят в липецком медвузе
Набор специальностей расширят в липецком медвузе - РИА Новости, 27.11.2025
Набор специальностей расширят в липецком медвузе
Набор специальностей в липецком филиале Российского университета медицины (РУМ) будет расширяться, сообщил в четверг во время своего прямого эфира с жителями...
ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Набор специальностей в липецком филиале Российского университета медицины (РУМ) будет расширяться, сообщил в четверг во время своего прямого эфира с жителями губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в ближайшем будущем на базе липецкого филиала Российского университета медицины планируется открыть педиатрический факультет.
Артамонов отметил, что сейчас регион прорабатывает расширение линейки специальностей с РУМом и министерством здравоохранения РФ.
"Наш медвуз – это про перспективу, про будущее. Через несколько лет мы получим врачей, которые готовы работать именно в Липецкой области. Это фундамент для развития нашей медицины на годы вперед", – сказал Артамонов.
Ранее Артамонов сообщал, что в деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов.