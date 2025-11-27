Рейтинг@Mail.ru
16:45 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/medinskij-2058092982.html
Путин назначил Мединского переговорщиком по Украине от России
Путин назначил Мединского переговорщиком по Украине от России
Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощник президента России Владимир Мединский и представители МИД, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
политика, россия, украина, бишкек, владимир путин, владимир мединский, садыр жапаров, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Политика, Россия, Украина, Бишкек, Владимир Путин, Владимир Мединский, Садыр Жапаров, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
Путин назначил Мединского переговорщиком по Украине от России

Путин: переговорщиками по Украине будут Мединский и представители МИД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощник президента России Владимир Мединский и представители МИД, заявил президент России Владимир Путин.
"Кто является переговорщиком с российской стороны, это очевидно - министерство иностранных дел. Когда сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьёзно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения... С нашей стороны, со стороны администрации, это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента, он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включён тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
