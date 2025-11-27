Путин назначил Мединского переговорщиком по Украине от России

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощник президента России Владимир Мединский и представители МИД, заявил президент России Владимир Путин.
"Кто является переговорщиком с российской стороны, это очевидно - министерство иностранных дел. Когда сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьёзно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения... С нашей стороны, со стороны администрации, это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента, он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включён тоже мой помощник Юрий Викторович Ушаков", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.