Володин сообщил, что решения по ситуации с маркетплейсами вырабатываются

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время вырабатываются решения по обращению от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг.
"Поступили обращения от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг. Идёт обсуждение. Проходят консультации", - написал он в своем канале в Max.
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
26 ноября, 17:56
Володин сообщил, что фракции формируют своё мнение по этому вопросу.
"Вырабатываются решения. Как будет конкретика, обязательно расскажу", - добавил председатель Госдумы.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости заявили, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
ФАС получила письмо ЦБ о скидках на маркетплейсах
26 ноября, 11:00