Володин сообщил, что решения по ситуации с маркетплейсами вырабатываются

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время вырабатываются решения по обращению от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг.

"Поступили обращения от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг. Идёт обсуждение. Проходят консультации", - написал он в своем канале в Max.

Володин сообщил, что фракции формируют своё мнение по этому вопросу.

"Вырабатываются решения. Как будет конкретика, обязательно расскажу", - добавил председатель Госдумы

В ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

Банки поддержал ЦБ . В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости заявили, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.