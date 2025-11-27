Рейтинг@Mail.ru
15:15 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/marketpleys-2058055415.html
Володин сообщил, что решения по ситуации с маркетплейсами вырабатываются
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время вырабатываются решения по обращению от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:15:00+03:00
2025-11-27T15:15:00+03:00
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
Новости
вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время вырабатываются решения по обращению от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг.
"Поступили обращения от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определённых способах оплаты товаров и услуг. Идёт обсуждение. Проходят консультации", - написал он в своем канале в Max.
Володин сообщил, что фракции формируют своё мнение по этому вопросу.
"Вырабатываются решения. Как будет конкретика, обязательно расскажу", - добавил председатель Госдумы.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости заявили, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Вячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
