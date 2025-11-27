Рейтинг@Mail.ru
Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/makhachkala-2057880719.html
Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году - РИА Новости, 27.11.2025
Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы бросали в правоохранителей камни, наносили удары, пытались вырвать у сотрудников щиты и дубинки, срывали с... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T04:00:00+03:00
2025-11-27T04:00:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
илья пономарев
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
https://ria.ru/20251030/besporyadki-2051683771.html
https://ria.ru/20250721/besporyadki-2030335688.html
https://ria.ru/20250718/mahachkala-2029892303.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Илья Пономарев, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Telegram
Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Участники беспорядков в Махачкале бросали камни в полицейских

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы бросали в правоохранителей камни, наносили удары, пытались вырвать у сотрудников щиты и дубинки, срывали с них каски, сообщил в своих свидетельских показаниях заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Полицейский назвал количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября, 03:40
"В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное. Также при непосредственном соприкосновении с оцеплением наиболее агрессивно настроенные представители толпы применяли насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии: наносили удары руками и ногами, пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски, пытались повалить на землю", - зачитал показания Мустафаева прокурор.
По его словам, на территории аэропорта во время беспорядков работало большое число сотрудников правоохранительных органов. Однако долго сдерживать разбушевавшуюся толпу не удавалось: протестующие сминали оцепления и прорывались последовательно в парковочную зону аэропорта, в терминал международных рейсов и взлетно-посадочную полосу.
Мустафаев рассказал, что свои действия протестующие сопровождали агрессивными выкриками и размахивали многочисленными палестинскими флагами. По словам полицейского, у него периодически складывалось впечатление, что толпой "кто-то руководил и перенаправлял ее действия".
Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Махачкалы Магомед Мухтаров в своих показаниях также заявил, что участники беспорядков вели себя агрессивно, ломали имущество аэропорта и бросали камни в полицейских – среди сотрудников его подразделения были пострадавшие.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Обвиняемых в организации беспорядков в Махачкале будут судить отдельно
21 июля, 06:14
По данным следствия, Пономарев, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Махачкале 135 фигурантам дела о беспорядках вынесли приговоры
18 июля, 11:45
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияИлья ПономаревГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала