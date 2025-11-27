Свидетель рассказал о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы бросали в правоохранителей камни, наносили удары, пытались вырвать у сотрудников щиты и дубинки, срывали с них каски, сообщил в своих свидетельских показаниях заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев, передает корреспондент РИА Новости.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев *, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

"В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное. Также при непосредственном соприкосновении с оцеплением наиболее агрессивно настроенные представители толпы применяли насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии : наносили удары руками и ногами, пытались вырвать щиты и дубинки, срывали каски, пытались повалить на землю", - зачитал показания Мустафаева прокурор.

По его словам, на территории аэропорта во время беспорядков работало большое число сотрудников правоохранительных органов. Однако долго сдерживать разбушевавшуюся толпу не удавалось: протестующие сминали оцепления и прорывались последовательно в парковочную зону аэропорта, в терминал международных рейсов и взлетно-посадочную полосу.

Мустафаев рассказал, что свои действия протестующие сопровождали агрессивными выкриками и размахивали многочисленными палестинскими флагами. По словам полицейского, у него периодически складывалось впечатление, что толпой "кто-то руководил и перенаправлял ее действия".

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Махачкалы Магомед Мухтаров в своих показаниях также заявил, что участники беспорядков вели себя агрессивно, ломали имущество аэропорта и бросали камни в полицейских – среди сотрудников его подразделения были пострадавшие.

По данным следствия, Пономарев, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.

В результате этого в ночь на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.