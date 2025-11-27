Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ открыл в Таиланде первый национальный магазин "Сделано в России"
18:31 27.11.2025
РЭЦ открыл в Таиланде первый национальный магазин "Сделано в России"
РЭЦ открыл в Таиланде первый национальный магазин "Сделано в России"
РЭЦ открыл в Таиланде первый национальный магазин "Сделано в России"
Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) открыл первый в Таиланде национальный магазин "Сделано в России", торжественное открытие прошло в городе Пхукет
экономика
Экономика
РЭЦ открыл в Таиланде первый национальный магазин "Сделано в России"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) открыл первый в Таиланде национальный магазин "Сделано в России", торжественное открытие прошло в городе Пхукет в рамках Российско-Таиландского инвестиционного форума, сообщает центр.
В ассортименте магазина представлены популярные российские товары: кондитерские изделия, натуральные консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, бакалея, детское питание и другие товары повседневного спроса.
"Открытие национального магазина "Сделано в России" приурочено к проведению Российско-Таиландского инвестиционного форума, партнером которого выступил РЭЦ. Данная инициатива - важная часть масштабной программы РЭЦ, нацеленной на развитие сети национальных магазинов "Сделано в России" и планомерное продвижение российской продукции на международной арене под зонтичным брендом "Сделано в России", - рассказал руководитель представительства РЭЦ в Таиланде Никита Деркач.
Помимо офлайн-магазина, продукция российских производителей доступна на ведущем тайском маркетплейсе Lazada.
Программа национальных магазинов "Сделано в России" помогает экспортерам выходить на зарубежные рынки через омниканальные каналы продаж - как в розничных точках, так и онлайн. Производители могут подать заявку через платформу "Мой экспорт".
