Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций

"Единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла исключительно к политической риторике, это МАГАТЭ. Да, мы не совсем единомышленники, мы по-разному оцениваем некоторые вопросы, но, тем не менее, я могу ответственно заявить, МАГАТЭ продолжает исполнять свой мандат, несмотря на сложнейшую ситуацию", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". Так Лихачев прокомментировал выдвижение Гросси Аргентиной на пост генсека ООН.