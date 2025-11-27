Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси осталась единственной неполитизированной международной структурой, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла исключительно к политической риторике, это МАГАТЭ. Да, мы не совсем единомышленники, мы по-разному оцениваем некоторые вопросы, но, тем не менее, я могу ответственно заявить, МАГАТЭ продолжает исполнять свой мандат, несмотря на сложнейшую ситуацию", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". Так Лихачев прокомментировал выдвижение Гросси Аргентиной на пост генсека ООН.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России.
