Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций - РИА Новости, 27.11.2025
15:15 27.11.2025
Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций
Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций
в мире
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев назвал отличительную черту МАГАТЭ от других организаций

Лихачев назвал МАГАТЭ единственной неполитизированной международной структурой

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси осталась единственной неполитизированной международной структурой, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла исключительно к политической риторике, это МАГАТЭ. Да, мы не совсем единомышленники, мы по-разному оцениваем некоторые вопросы, но, тем не менее, я могу ответственно заявить, МАГАТЭ продолжает исполнять свой мандат, несмотря на сложнейшую ситуацию", - сказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". Так Лихачев прокомментировал выдвижение Гросси Аргентиной на пост генсека ООН.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Гросси рассказал, что сделает, если станет генсеком ООН
16 ноября, 04:34
 
В миреМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
