13:01 27.11.2025
Европа не хочет мира на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцы не хотят мира на Украине. РИА Новости, 27.11.2025
Европа не хочет мира на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: европейцы не хотят мира на Украине

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцы не хотят мира на Украине.
"Цепляются, за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора (предлагаемого США по урегулированию на Украине – ред.). С точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
Президент заметил, что "говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию". "Думаю, поумнеют", - добавил он.
