Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при разработке мирного плана по Украине США провели серьезную работу по учету позиций всех сторон, но Россия оказалась более договороспособной, чем Киев.

"Поэтому говорить, что с россиянами (американцы – ред.) встречались и мнение России учли, а Украины - нет, это неправда, это неправильно. Вопрос в другом. В том, что Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. Это надо признать, а потом уже вглубь лезть", - подчеркнул Лукашенко.