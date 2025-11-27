https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057987355.html
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при разработке мирного плана по Украине США провели серьезную работу по учету позиций всех сторон, но... РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
Лукашенко: США провели большую работу по учету позиций всех сторон по Украине
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при разработке мирного плана по Украине США провели серьезную работу по учету позиций всех сторон, но Россия оказалась более договороспособной, чем Киев.
"Американцы над этим работают, проведена колоссальная работа… Отслеживая заявления журналистов и экспертов…, они часто говорят, что американцы учли требования России
… а Украины
требования не учитываются, так говорят европейцы… Должен сказать: американцы встречались с (Владимиром - ред.) Путиным (президентом России - ред.) на Аляске
, а сколько раз встречались с украинцами, … с европейцами? Думаете, они просто чай попили? (Дональд - ред.) Трамп и его команда субстантивно, основательно, содержательно … провели очень большую работу и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами", - заявил Лукашенко
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
в Бишкеке
.
Он подчеркнул, что надо отдать в этом плане президенту США
должное.
"Поэтому говорить, что с россиянами (американцы – ред.) встречались и мнение России учли, а Украины - нет, это неправда, это неправильно. Вопрос в другом. В том, что Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. Это надо признать, а потом уже вглубь лезть", - подчеркнул Лукашенко.