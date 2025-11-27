Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине
27.11.2025
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине,... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
одкб
украина
сша
александр лукашенко
владимир путин
мирный план сша по украине
В мире, Россия, ОДКБ, Украина, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Лукашенко поддержал усилия России в реагировании на мирный план по Украине

Лукашенко выразил поддержку усилиям РФ в реагировании на план США по Украине

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине, отметив, что мирного урегулирования Европе надо отказаться от конфронтации.
"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет", - заявил белорусский лидер.
По его словам, для урегулирования на Украине определенным силам в Европе надо отказаться от конфронтации. "Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации. Но не понимаю, как они от нее откажутся, если они тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение. Процесс запущен", - сказал он.
Лукашенко заявил в то же время, что США и РФ смогут остановить конфронтационные процессы, договорившись с украинцами по мирному договору. "Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - добавил Лукашенко.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
