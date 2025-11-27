https://ria.ru/20251127/ludogorets-selta-smotret-onlayn-2058175529.html
"Лудогорец" — "Сельта": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Лудогорец" — "Сельта": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Лудогорец" — "Сельта": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
"Лудогорец" и "Сельта" встретятся в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
лудогорец, сельта, лига европы уефа
