Максим Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появится новая площадка
27.11.2025
Максим Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появится новая площадка
Новая площадка "Алабушево-2" появится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", ее площадь составит 27,5 гектара, рассказал заместитель...
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
поддержка бизнеса
москва
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Новая площадка "Алабушево-2" появится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", ее площадь составит 27,5 гектара, рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В том числе, согласно действующей стратегии развития московской промышленности, о которой рассказал московский градоначальник Сергей Собянин, территория особой экономической зоны до 2030 года вырастет до 600 гектаров.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать особую экономическую зону столицы. Так, в состав ОЭЗ "Технополис Москва" в ближайшие годы войдет новая площадка "Алабушево-2". Ее площадь составит 27,5 гектара. Там планируется создать свыше 370 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, что позволит разместить значимые для города высокотехнологичные предприятия", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.
Заммэра подчеркнул, что в основном на площадке сосредоточат предприятия, занимающиеся микроэлектроникой.
В конце прошлого года на территории особой экономической зоны появилось четыре площадки – ГКНПЦ имени Хруничева "Толстопальцево", "Красная Пахра" и "Карачаровский механический завод". Так, общая площадь ОЭЗ составила более 390 гектаров.
Отмечается, что благодаря росту инфраструктуры "Технополиса" еще больше предприятий локализуют производство в Москве и нарастят выпуск изделий. При этом те компании, которые получают статус резидента ОЭЗ, также могут воспользоваться мерами поддержки – например, на 10 лет освободиться от уплаты части налогов. При этом для них ставка на прибыль составляет 2%.
Ранее Ликсутов рассказал, что около 60 тысяч рабочих мест появится на новых предприятиях в столице, которые будут созданы в рамках стратегии развития промышленности Москвы.