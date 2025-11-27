Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль благодаря решениям, принятым президентом РФ Владимиром Путиным в самом начале 21 века, перешла от своего падения, в том числе стимулировавшегося Западом, к мировому лидерству в атомной энергетике, решив колоссальные задачи, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Сразу после своей победы на выборах президента России в марте 2000 года Путин посетил Российский федеральный ядерный центр в Снежинске, расположенный в Челябинской области, рассказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". На совещаниях, проведенных тогда Путиным в Снежинске, были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся будущего атомной промышленности страны, добавил глава "Росатома".

"И вот это падение, в том числе подталкиваемое в спину Западом, начало превращаться в неуклонный рост отечественной атомной промышленности", - подчеркнул Лихачев.

По его словам, главой государства были поставлены "колоссальные задачи".

"Сейчас, глядя на уже почти 20-летнюю историю "Росатома", многие удивляются, а почему тогда, когда нужно было вытаскивать из разрухи девяностых предприятия, были поставлены задачи не возродить и выстроить советский Минсредмаш, а была поставлена задача мирового лидерства в атомной энергетике, задача выйти и захватить львиную долю мирового экспорта мирных ядерных технологий. Конечно, была поставлена задача (развития - ред.) ядерного щита", - отметил Лихачев.

"Росатом" сейчас является лидером мировой атомной индустрии.