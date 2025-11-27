Рейтинг@Mail.ru
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 27.11.2025 (обновлено: 15:46 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/likhachev-2058056402.html
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.11.2025
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев
Российская атомная отрасль благодаря решениям, принятым президентом РФ Владимиром Путиным в самом начале 21 века, перешла от своего падения, в том числе... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:20:00+03:00
2025-11-27T15:46:00+03:00
россия
алексей лихачев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058064792_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_2fd6449ed681ec0b9b2660045575fd01.jpg
https://ria.ru/20251127/lihachev-2058016283.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056118795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058064792_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e87e7ce67b74188c658d71af21e2d70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей лихачев, владимир путин
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин
Решения Путина сделали Россию мировым атомным лидером, заявил Лихачев

Лихачев: Россия стала мировым атомным лидером благодаря решениям Путина

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на КМУ-2025
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на КМУ-2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Российская атомная отрасль благодаря решениям, принятым президентом РФ Владимиром Путиным в самом начале 21 века, перешла от своего падения, в том числе стимулировавшегося Западом, к мировому лидерству в атомной энергетике, решив колоссальные задачи, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Сразу после своей победы на выборах президента России в марте 2000 года Путин посетил Российский федеральный ядерный центр в Снежинске, расположенный в Челябинской области, рассказал Лихачев на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта". На совещаниях, проведенных тогда Путиным в Снежинске, были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся будущего атомной промышленности страны, добавил глава "Росатома".
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин проводит совещания по развитию атомной отрасли, заявил Лихачев
Вчера, 13:28
"И вот это падение, в том числе подталкиваемое в спину Западом, начало превращаться в неуклонный рост отечественной атомной промышленности", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, главой государства были поставлены "колоссальные задачи".
"Сейчас, глядя на уже почти 20-летнюю историю "Росатома", многие удивляются, а почему тогда, когда нужно было вытаскивать из разрухи девяностых предприятия, были поставлены задачи не возродить и выстроить советский Минсредмаш, а была поставлена задача мирового лидерства в атомной энергетике, задача выйти и захватить львиную долю мирового экспорта мирных ядерных технологий. Конечно, была поставлена задача (развития - ред.) ядерного щита", - отметил Лихачев.
"Росатом" сейчас является лидером мировой атомной индустрии.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
19 ноября, 20:18
 
РоссияАлексей ЛихачевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала