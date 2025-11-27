Рейтинг@Mail.ru
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
Футбол
 
01:15 27.11.2025 (обновлено: 05:18 27.11.2025)
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле
Лондонский "Арсенал" переиграл мюнхенскую "Баварию" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и нанес "немецкой машине" первое поражение как в... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
арсенал (лондон), бавария, олимпиакос (пирей), реал мадрид, тоттенхэм хотспур, пари сен-жермен (псж), атлетико (мадрид), интер, айнтрахт (франкфурт), аталанта, псв, ливерпуль, спортинг (лиссабон), брюгге, пафос, монако, копенгаген, кайрат, мануэль нойер, микель артета, килиан мбаппе, лига чемпионов уефа, юрриен тимбер
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Арсенал (Лондон), Бавария, Олимпиакос (Пирей), Реал Мадрид, Тоттенхэм Хотспур, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетико (Мадрид), Интер, Айнтрахт (Франкфурт), Аталанта, ПСВ, Ливерпуль, Спортинг (Лиссабон), Брюгге, Пафос, Монако, Копенгаген, Кайрат, Мануэль Нойер, Микель Артета, Килиан Мбаппе, Лига чемпионов УЕФА, Юрриен Тимбер
Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле

"Арсенал" дома победил "Баварию" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов

© Getty Images / Richard HeathcoteЭпизод матча "Арсенала" против "Баварии" в ЛЧ
Эпизод матча Арсенала против Баварии в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Richard Heathcote
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Лондонский "Арсенал" переиграл мюнхенскую "Баварию" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и нанес "немецкой машине" первое поражение как в нынешнем розыгрыше самого престижного турнира Старого Света, так и в сезоне-2025/26 в целом. О шикарном шоу на "Эмирейтс", важнейшем триумфе "Пари Сен-Жермен", четырех голах Килиана Мбаппе и очередном провале "Ливерпуля" узнаете в традиционном отчете РИА Новости Спорт.

Битва непобежденных

После четырех туров Лиги чемпионов сразу пять клубов сохраняли ноль в графе "поражения". Накануне "Манчестер Сити" из числа избранных выбыл — сегодня играли небитые "Интер", "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал" и "Бавария". И как же круто, что последние два гранда рубились в среду друг с другом! Разумеется, это была самая громкая афиша футбольной недели.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
5 ноября, 01:17
Афиша и правда потрясающая. Как-никак, лидеры Английской премьер-лиги (АПЛ) и Бундеслиги, набравшие шикарный ход по осени и оторвавшиеся от ближайших преследователей на шесть очков. Также добавим, что "канониры" ни разу не пропустили в четырех играх ЛЧ (беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывала 15 встреч), а немцы и вовсе в 18 матчах нынешнего сезона не потерпели ни одного поражения, одержав 17 побед. Впрочем, мюнхенцы прилетели в Лондон без Луиса Диаса, что вкупе со статусом хозяина поля делало фаворитом "Арсенал". Почему нет колумбийца? Диаса дисквалифицировали на три матча еврокубков за нанесение травмы защитнику "ПСЖ" Ашрафу Хакими в победном матче прошлого тура.
  • Интересная статистика: в пяти последних очных встречах в Лиге чемпионов "Арсенал" ни разу не победил лучший клуб Германии. Более того, три встречи завершились разгромом "канониров" с одинаковым счетом 1:5.
В последних матчах "Бавария" пропускает только со стандартов (четыре гола в двух встречах) — на "Эмирейтс" опять защита не справилась после углового. На 22-й минуте ошибся на выходе опытнейший Мануэль Нойер, и Юрриен Тимбер головой переправил мяч в сетку. Впрочем, вели хозяева недолго. Через десять минут 17-летний Леннарт Карль в касание замкнул прострел Сержа Гнабри.
В остальном команды играли на равных… Но только до перерыва. После инициатива перешла к "канонирам", у которых было несколько отличных моментов для взятия ворот. Однако то невезение вмешается, то чемпион мира Нойер.
© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Соцсети клуба
Футболисты "Арсенала"
На 69-й минуте защиту гостей все же наказали, додавили "оружейники" "Баварию"! Гол соорудили вышедшие на замену футболисты: Риккардо Калафьори прострелил на дальнюю, а там первым был Нони Мадуэке. И пока "Бавария" пыталась включиться в игру и пойти за ничьей, Нойер привез третий… Один из лучших вратарей современности в центре поля неудачно пытался перехватить передачу соперника, и Габриэл Мартинелли реализовал забег на пустые ворота — это 3:1!
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Арсенал
3 : 1
Бавария
22‎’‎ • Юрриен Тимбер
(Букайо Сака)
69‎’‎ • Нони Мадуеке
(Риккардо Калафьори)
77‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Эберечи Эзе)
32‎’‎ • Lennart Karl
(Серж Гнабри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Десять лет без побед "Арсенала" над "Баварией"? С этим покончено. Как покончено и с изумительной серией мюнхенцев — игроки Микеля Артеты сделали серьезную заявку на звание лучшей команды мира #прямосейчас. Пятнадцать очков из 15 возможных! И единоличное лидерство в турнирной таблице ЛЧ.

Перформанс Мбаппе и беды "Ливерпуля"

  • Еще одна топовая встреча проходила в Париже, где фанаты стали свидетелями повторения матча за Суперкубок УЕФА — 2025. Действующий победитель ЛЧ "Пари Сен-Жермен", в запасе которого вновь остался вратарь сборной России Матвей Сафонов, после осечки в матче с "Баварией" принимал победителя Лиги Европы "Тоттенхэм". Лондонцы впервые проиграли, хотя дважды вели в счете — голевая перестрелка в Городе любви закончилась со счетом 5:3. Витинья оформил хет-трик, а Люка Эрнандес схлопотал прямую красную карточку за отмашку. Еще раз отметим отвратительную игру первого номера парижан Люки Шевалье и удивимся, почему Луис Энрике так настойчиво не хочет давать шанс нашему вратарю.
© Getty Images / Adam Davy - PA ImagesЭпизод матча "ПСЖ" против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов
Эпизод матча ПСЖ против Тоттенхэма в Лиге чемпионов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Adam Davy - PA Images
Эпизод матча "ПСЖ" против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов
  • Мадридский "Реал" на фоне слухов о конфликте Винисиуса Жуниора с главным тренером Хаби Алонсо слетал в Грецию, где взял три очка во встрече с "Олимпиакосом". "Сливочные" пропустили первыми уже на восьмой минуте, однако оформивший за семь минут хет-трик, а вскоре сделавший покер Килиан Мбаппе поставил неуступчивых пирейцев на место — 4:3.
© Соцсети "Реала"Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Соцсети "Реала"
Килиан Мбаппе
  • Тем временем в Мадриде местный "Атлетико" смог стать первым клубом, кто победил "Интер" в этой ЛЧ. Миланцы пропустили первыми от Хулиана Альвареса, но будто спаслись от поражения благодаря Петру Зелиньскому... Нет, не спаслись: на 92-й минуте "нерадзурри" приговорил Хосе Хименес.
  • "Ливерпуль" страшно лихорадит. Несмотря на забитый звездами состав, "красные" проваливают сезон: к матчу против ПСВ они подошли с двумя разгромными поражениями кряду в АПЛ со счетом 0:3. И опять были биты: чемпионы Англии без шансов проиграли нидерландцам (1:4) на "Энфилде" и приблизили справедливую отставку Арне Слота. Девять поражений в последних 12 играх во всех турнирах — это и правда ужас.
© Соцсети "Ливерпуля"Арне Слот
Арне Слот - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Соцсети "Ливерпуля"
Арне Слот
  • Кипрский "Пафос" неожиданно отобрал очки у "Монако" Александра Головина благодаря спасительному автоголу на 88-й минуте. Еще один мяч забил монегаскам известный бразилец Давид Луис, известный по выступлениям за "Челси", "ПСЖ" и "Арсенал".
  • Также "Копенгаген" дома дожал "Кайрат" (3:2, у команды из Казахстана по-прежнему в активе одно очко), "Айнтрахт" во Франкфурте "отлетел" от итальянской "Аталанты", пропустив три безответных мяча за пять минут, а лиссабонский "Спортинг" разобрался в родных стенах с бельгийским "Брюгге" — 3:0.

Результаты вторника

  • "Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 3:0;
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Байер" (Германия) — 0:2;
  • "Боруссия" (Германия) — "Вильярреал" (Испания) — 4:0;
  • "Наполи" (Италия) — "Карабах" (Азербайджан) — 2:0;
  • "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Ювентус" (Италия) — 2:3;
  • "Галатасарай" (Турция) — "Юнион" (Бельгия) — 0:1;
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Бенфика" (Португалия) — 0:2;
  • "Славия" (Чехия) — "Атлетик" (Испания) — 0:0;
  • "Марсель" (Франция) — "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) — 2:1.
О разгроме каталонцев в Англии, первом поражении "горожан" в нынешнем розыгрыше ЛЧ, спасениях российского вратаря Никиты Хайкина и встрече аутсайдеров в Амстердаме читайте во вчерашнем материале:
Марк Кукурелья и Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Три отмененных гола в Лондоне! Но "Барселону" от разгрома это не спасло
26 ноября, 01:15
 
Футбол
 
