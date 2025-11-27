Непобежденную "Баварию" прихлопнули в ЛЧ. Великий Нойер был худшим на поле

Лондонский "Арсенал" переиграл мюнхенскую "Баварию" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА и нанес "немецкой машине" первое поражение как в нынешнем розыгрыше самого престижного турнира Старого Света, так и в сезоне-2025/26 в целом. О шикарном шоу на "Эмирейтс", важнейшем триумфе "Пари Сен-Жермен", четырех голах Килиана Мбаппе и очередном провале "Ливерпуля" узнаете в традиционном отчете РИА Новости Спорт.

Битва непобежденных

После четырех туров Лиги чемпионов сразу пять клубов сохраняли ноль в графе "поражения". Накануне "Манчестер Сити" из числа избранных выбыл — сегодня играли небитые "Интер", "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал" и "Бавария". И как же круто, что последние два гранда рубились в среду друг с другом! Разумеется, это была самая громкая афиша футбольной недели.

Афиша и правда потрясающая. Как-никак, лидеры Английской премьер-лиги (АПЛ) и Бундеслиги, набравшие шикарный ход по осени и оторвавшиеся от ближайших преследователей на шесть очков. Также добавим, что "канониры" ни разу не пропустили в четырех играх ЛЧ (беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывала 15 встреч), а немцы и вовсе в 18 матчах нынешнего сезона не потерпели ни одного поражения, одержав 17 побед. Впрочем, мюнхенцы прилетели в Лондон без Луиса Диаса, что вкупе со статусом хозяина поля делало фаворитом "Арсенал". Почему нет колумбийца? Диаса дисквалифицировали на три матча еврокубков за нанесение травмы защитнику "ПСЖ" Ашрафу Хакими в победном матче прошлого тура.

Интересная статистика: в пяти последних очных встречах в Лиге чемпионов "Арсенал" ни разу не победил лучший клуб Германии. Более того, три встречи завершились разгромом "канониров" с одинаковым счетом 1:5.

В последних матчах "Бавария" пропускает только со стандартов (четыре гола в двух встречах) — на "Эмирейтс" опять защита не справилась после углового. На 22-й минуте ошибся на выходе опытнейший Мануэль Нойер, и Юрриен Тимбер головой переправил мяч в сетку. Впрочем, вели хозяева недолго. Через десять минут 17-летний Леннарт Карль в касание замкнул прострел Сержа Гнабри.

В остальном команды играли на равных… Но только до перерыва. После инициатива перешла к "канонирам", у которых было несколько отличных моментов для взятия ворот. Однако то невезение вмешается, то чемпион мира Нойер.

На 69-й минуте защиту гостей все же наказали, додавили "оружейники" "Баварию"! Гол соорудили вышедшие на замену футболисты: Риккардо Калафьори прострелил на дальнюю, а там первым был Нони Мадуэке. И пока "Бавария" пыталась включиться в игру и пойти за ничьей, Нойер привез третий… Один из лучших вратарей современности в центре поля неудачно пытался перехватить передачу соперника, и Габриэл Мартинелли реализовал забег на пустые ворота — это 3:1!

Десять лет без побед "Арсенала" над "Баварией"? С этим покончено. Как покончено и с изумительной серией мюнхенцев — игроки Микеля Артеты сделали серьезную заявку на звание лучшей команды мира #прямосейчас. Пятнадцать очков из 15 возможных! И единоличное лидерство в турнирной таблице ЛЧ.

Перформанс Мбаппе и беды "Ливерпуля"

Еще одна топовая встреча проходила в Париже, где фанаты стали свидетелями повторения матча за Суперкубок УЕФА — 2025. Действующий победитель ЛЧ "Пари Сен-Жермен", в запасе которого вновь остался вратарь сборной России Матвей Сафонов, после осечки в матче с "Баварией" принимал победителя Лиги Европы "Тоттенхэм". Лондонцы впервые проиграли, хотя дважды вели в счете — голевая перестрелка в Городе любви закончилась со счетом 5:3. Витинья оформил хет-трик, а Люка Эрнандес схлопотал прямую красную карточку за отмашку. Еще раз отметим отвратительную игру первого номера парижан Люки Шевалье и удивимся, почему Луис Энрике так настойчиво не хочет давать шанс нашему вратарю.

Мадридский "Реал" на фоне слухов о конфликте Винисиуса Жуниора с главным тренером Хаби Алонсо слетал в Грецию, где взял три очка во встрече с "Олимпиакосом". "Сливочные" пропустили первыми уже на восьмой минуте, однако оформивший за семь минут хет-трик, а вскоре сделавший покер Килиан Мбаппе поставил неуступчивых пирейцев на место — 4:3.

Тем временем в Мадриде местный " Атлетико " смог стать первым клубом, кто победил " Интер " в этой ЛЧ. Миланцы пропустили первыми от Хулиана Альвареса, но будто спаслись от поражения благодаря Петру Зелиньскому... Нет, не спаслись: на 92-й минуте "нерадзурри" приговорил Хосе Хименес.

" смог стать первым клубом, кто победил " " в этой ЛЧ. Миланцы пропустили первыми от Хулиана Альвареса, но будто спаслись от поражения благодаря Петру Зелиньскому... Нет, не спаслись: на 92-й минуте "нерадзурри" приговорил Хосе Хименес. "Ливерпуль" страшно лихорадит. Несмотря на забитый звездами состав, "красные" проваливают сезон: к матчу против ПСВ они подошли с двумя разгромными поражениями кряду в АПЛ со счетом 0:3. И опять были биты: чемпионы Англии без шансов проиграли нидерландцам (1:4) на "Энфилде" и приблизили справедливую отставку Арне Слота. Девять поражений в последних 12 играх во всех турнирах — это и правда ужас.

Кипрский " Пафос " неожиданно отобрал очки у " Монако " Александра Головина благодаря спасительному автоголу на 88-й минуте. Еще один мяч забил монегаскам известный бразилец Давид Луис, известный по выступлениям за "Челси", "ПСЖ" и "Арсенал".

" неожиданно отобрал очки у " " Александра Головина благодаря спасительному автоголу на 88-й минуте. Еще один мяч забил монегаскам известный бразилец Давид Луис, известный по выступлениям за "Челси", "ПСЖ" и "Арсенал". Также "Копенгаген" дома дожал "Кайрат" (3:2, у команды из Казахстана по-прежнему в активе одно очко), "Айнтрахт" во Франкфурте "отлетел" от итальянской "Аталанты", пропустив три безответных мяча за пять минут, а лиссабонский "Спортинг" разобрался в родных стенах с бельгийским "Брюгге" — 3:0.

Результаты вторника

"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 3:0;

"Манчестер Сити" (Англия) — "Байер" (Германия) — 0:2;

"Боруссия" (Германия) — "Вильярреал" (Испания) — 4:0;

"Наполи" (Италия) — "Карабах" (Азербайджан) — 2:0;

"Будё-Глимт" (Норвегия) — "Ювентус" (Италия) — 2:3;

"Галатасарай" (Турция) — "Юнион" (Бельгия) — 0:1;

"Аякс" (Нидерланды) — "Бенфика" (Португалия) — 0:2;

"Славия" (Чехия) — "Атлетик" (Испания) — 0:0;

"Марсель" (Франция) — "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) — 2:1.