Лидеры ОДКБ отметили попытки влияния внерегиональных игроков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ отмечают попытки внерегиональных игроков оказывать влияние на процессы на пространстве организации.

"Обострение региональных конфликтов и появление новых угроз безопасности, особенно вблизи границ государств – членов ОДКБ, а также попытки внерегиональных игроков оказывать влияние на процессы на пространстве ОДКБ диктуют необходимость скоординированных усилий для обеспечения стабильности и мира", - говорится в документе.