https://ria.ru/20251127/lidery-2057975637.html
Лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность обострением угроз
Лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность обострением угроз - РИА Новости, 27.11.2025
Лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность обострением угроз
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечают неприемлемость размещения в зоне ответственности организации вооружения,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:11:00+03:00
2025-11-27T12:11:00+03:00
2025-11-27T12:11:00+03:00
в мире
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_0:186:3312:2048_1920x0_80_0_0_dbad8860d933d07d168ebaac0aea2fca.jpg
https://ria.ru/20251127/lidery-2057975028.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057934421_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e087e1c049740745574087287a134286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб
Лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность обострением угроз
Страны ОДКБ заявили о недопустимости размещения создающего угрозу оружия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечают неприемлемость размещения в зоне ответственности организации вооружения, создающего угрозы коллективной безопасности, следует из декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Текст декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
опубликован на сайте Кремля.
"Одновременно выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с придвижением к границам государств-членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркиваем неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, создающих угрозы коллективной безопасности", - говорится в документе.