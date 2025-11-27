Лидеры стран ОДКБ выразили обеспокоенность обострением угроз

"Одновременно выражаем озабоченность в связи с обострением угроз и стратегических рисков, связанных с придвижением к границам государств-членов ОДКБ военно-стратегической инфраструктуры отдельных государств и стран, входящих в иные военные союзы и коалиции. Подчеркиваем неприемлемость размещения по периметру зоны ответственности ОДКБ систем вооружения, создающих угрозы коллективной безопасности", - говорится в документе.