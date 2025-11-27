Рейтинг@Mail.ru
14:08 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kuzbass-2058030994.html
В Кузбассе оштрафовали бизнесмена, давшего взятку министру здравоохранения
2025-11-27T14:08:00+03:00
2025-11-27T14:08:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Суд назначил предпринимателю, давшему взятку в 120 тысяч рублей министру здравоохранения Кузбасса, штраф в 1,7 миллиона, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Как сообщали ранее в пресс-службе СУСК по Кемеровской области, взятка была дана за содействие в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений Кемерово.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
12 ноября, 10:39
"Центральный районный суд города Кемерово постановил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере)… Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в пятнадцатикратном размере суммы взятки — 1 800 000 рублей. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ размер штрафа снижен до 1 700 000 рублей с учётом периода задержания осуждённого", – сообщает объединенный пресс-центр.
Уточняется, что взятка была передана министру здравоохранения Кузбасса за создание благоприятных условий при заключении договоров поставки между представляемым подсудимым ИП и Кемеровской областной детской клинической больницей.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Также для обеспечения исполнения приговора сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденного.
Дмитрий Беглов, уже бывший министр здравоохранения Кузбасса, обвиняется в получении нескольких взяток, находится в СИЗО, расследование его дела пока не завершено.
Ранее пресс-центр сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя подразделения ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки
18 августа, 06:44
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская область
 
 
