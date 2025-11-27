В Кузбассе оштрафовали бизнесмена, давшего взятку министру здравоохранения

КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Суд назначил предпринимателю, давшему взятку в 120 тысяч рублей министру здравоохранения Кузбасса, штраф в 1,7 миллиона, сообщает объединенный Суд назначил предпринимателю, давшему взятку в 120 тысяч рублей министру здравоохранения Кузбасса, штраф в 1,7 миллиона, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Как сообщали ранее в пресс-службе СУСК по Кемеровской области , взятка была дана за содействие в заключении договоров на поставку медицинских изделий с одним из медучреждений Кемерово

"Центральный районный суд города Кемерово постановил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере)… Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в пятнадцатикратном размере суммы взятки — 1 800 000 рублей. На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ размер штрафа снижен до 1 700 000 рублей с учётом периода задержания осуждённого", – сообщает объединенный пресс-центр.

Уточняется, что взятка была передана министру здравоохранения Кузбасса за создание благоприятных условий при заключении договоров поставки между представляемым подсудимым ИП и Кемеровской областной детской клинической больницей.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Также для обеспечения исполнения приговора сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденного.

Дмитрий Беглов, уже бывший министр здравоохранения Кузбасса, обвиняется в получении нескольких взяток, находится в СИЗО, расследование его дела пока не завершено.