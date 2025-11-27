Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/krasnoarmejsk-2057980821.html
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск - РИА Новости, 27.11.2025
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:21:00+03:00
2025-11-27T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_0:171:3112:1923_1920x0_80_0_0_3fe0c85f81553790ed884392c4ff3c52.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e265709f5613a205fe7a4f929c1f73a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск

ВСУ потеряли до 30 военных при атаках на Красноармейск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30 военных, БТР и броневик, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и боевая бронированная машина Viking шведского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала