Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Красноармейск

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 30 военных, БТР и броневик, сообщило в четверг Минобороны РФ.