Роскосмос запускает космический корабль Союз МС-28 с космодрома Байконур.
Запуск Союз МС-28 с Байконура. Прямая трансляция
2025-11-27T10:38
