Лукашенко выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине
12:12 27.11.2025
Лукашенко выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит, что конфликт на Украине близок к окончанию. РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит, что конфликт на Украине близок к окончанию.
"Как никогда верю", - сказал журналистам в Бишкеке глава государства, чьи слова приводит агентство Белта.
Вместе с тем президент заметил, что в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. "Война есть война", - подчеркнул он.
