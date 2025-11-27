Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона призвал Запад пойти на уступки России по Украине
27.11.2025
Экс-советник Пентагона призвал Запад пойти на уступки России по Украине
Экс-советник Пентагона призвал Запад пойти на уступки России по Украине
Экс-советник Пентагона призвал Запад пойти на уступки России по Украине

Экс-советник Пентагона Колдуэлл: Западу придется пойти на уступки России

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Западу необходимо признать, что придется пойти на уступки России для урегулирования украинского конфликта, заявил бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.
"Необходимо взаимодействовать с русскими и признать тот факт, что придется пойти им на уступки. Альтернатива - продолжение войны и дальнейшее ухудшение положения Украины", - заявил Колдуэлл в интервью газете New York Times.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба
Вчера, 12:58
По его словам, "большая часть американского внешнеполитического истеблишмента заблуждается относительно рычагов влияния, которыми обладают США в этом конфликте".
В частности, как отметил экс-советник Пентагона, стало ясно, что американская военная поддержка Украины и санкции против России не смогли заставить РФ изменить курс.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Вчера, 09:37
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
26 ноября, 14:57
 
В мире Россия США Киев Владимир Путин Дмитрий Песков Министерство обороны США Мирный план США по Украине
 
 
