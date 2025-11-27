Назван самый популярный в России кофейный напиток

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".

« "В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж.

Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%.

Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно.