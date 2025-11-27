https://ria.ru/20251127/kofe-2057912270.html
Назван самый популярный в России кофейный напиток
Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Капучино по итогам января-ноября текущего года стал самым популярным кофейным напитком в стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"В 2025 году наиболее востребованным кофейным напитком в российских регионах является капучино — на него пришлось 36% покупок", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж.
Вторую позицию занял латте (22%), а тройку самым популярных кофейных напитков замкнул американо, доля которого составила 19%.
Также пользуются спросом у россиян раф и эспрессо - их выбирают 14% и 4% россиян соответственно.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 22,3 миллиона чеков за январь-ноябрь 2025 года.