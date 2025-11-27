Клепиков: белгородские депутаты приняли закон о региональном бюджете

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы на заседании приняли закон о региональном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении, сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков.

Доходная часть бюджета в 2026 году составит 160,3 миллиарда рублей, расходная — 173,8 миллиарда рублей. Большая часть расходов будет направлена на социальную сферу. Так, более половины заложенных на 2026 год средств пойдет на выполнение социальных обязательств: поддержку жителей региона, здравоохранение, образование, культуру и многие другие ключевые направления.

При этом спикер облдумы подчеркнул, что бюджет, который формируется в сложных условиях, остается социально ориентированным.

"В сегодняшней повестке также – бюджет территориального фонда ОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов – доходы и расходы фонда в следующем году составят порядка 32,1 миллиарда рублей", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.

Еще один принятый закон области устанавливает на 2026 год коэффициент, исходя из которого определяется размер стоимости патента по налогу на доходы физических лиц у иностранных граждан. Так, в Белгородской области он составит 2 432 рубля.

Также в целях совершенствования системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и приведения региональных законов в соответствие с федеральным законодательством вносятся изменения в ряд законов Белгородской области. В частности, теперь индивидуальная профилактическая работа будет проводиться и в отношении несовершеннолетних, освобожденных из следственных изоляторов органов Федеральной службы безопасности.