В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте
Киберспорт
Киберспорт
 
08:51 27.11.2025
В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте
В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте
Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение РИА Новости Спорт, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение инвесторов и широкой аудитории, рассказали газете "Известия" в Госдуме.
"Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте. На турнирах хотят ввести наказания за использование запрещенных читов и специальных программ... Депутаты Госдумы предлагают штрафы за такие нарушения", - отмечает газета.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Госдуме предложили установить правила труда и отдыха для киберспортсменов
11 ноября, 21:16
Также, по данным "Известий", Госдума предлагает установить административные штрафы до 30 тысяч рублей и использовать технические средства для предотвращения читерства.
Необходимость инициативы, как указано, обусловлена укреплением доверия к новой индустрии, привлечением инвесторов, спонсоров и широкой аудитории, отметили в газете.
По словам сенатора Артема Шейкина, которые приводит газета, "введение штрафов - закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте", но для справедливости необходимы четкие, единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.
"Известия" также пишут, что в пресс-службах министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России на запросы газеты пока не ответили.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Госдуме предложили учредить День киберспорта в России
7 июля, 07:07
 
