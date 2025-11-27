В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение инвесторов и широкой аудитории, рассказали газете "Известия" в Госдуме.

"Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте. На турнирах хотят ввести наказания за использование запрещенных читов и специальных программ... Депутаты Госдумы предлагают штрафы за такие нарушения", - отмечает газета.

Также, по данным "Известий", Госдума предлагает установить административные штрафы до 30 тысяч рублей и использовать технические средства для предотвращения читерства.

Необходимость инициативы, как указано, обусловлена укреплением доверия к новой индустрии, привлечением инвесторов, спонсоров и широкой аудитории, отметили в газете.

По словам сенатора Артема Шейкина, которые приводит газета, "введение штрафов - закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте", но для справедливости необходимы четкие, единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.