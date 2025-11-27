Рейтинг@Mail.ru
Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 27.11.2025
Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР
Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.11.2025
Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР
Москва передаст экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалы о применении батальоном ВСУ отравляющих веществ в ДНР в ходе их... РИА Новости, 27.11.2025
Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР

Постпред Тарабрин: РФ передаст ОЗХО материалы о применении ВСУ хлорпикрина в ДНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Москва передаст экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалы о применении батальоном ВСУ отравляющих веществ в ДНР в ходе их ожидаемого визита в Россию, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что российские следователи предъявили обвинение командиру 108-го штурмового батальона ВСУ Сергею Филимонову, использовавшему отравляющие вещества при обстреле ДНР, где пострадали 16 человек.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Россия передаст обнаруженные в ДНР образцы химикатов в ОЗХО
2 июля, 11:52
Как напомнил дипломат на Конференции государств-участников ОЗХО в четверг, Филимонов в марте 2025 года приказал использовать отравляющее вещество хлорпикрин посредством сброса с БПЛА, в результате чего в населенном пункте Желанное в ДНР пострадали 16 российских военнослужащих, что подтверждено результатами химических и биохимических проб.
"Впоследствии на позициях 108-го отделения штурмового батальона было обнаружено пять самодельных взрывных устройств, содержащих 35 стеклянных емкостей с хлорпикрином. Российские специалисты осуществили фото- и видеофиксацию данного факта. Эти и другие материалы будут переданы экспертам техсекретариата ОЗХО в ходе ожидаемого визита в Российскую Федерацию", - сообщил Тарабрин.
В Гааге с 24 по 28 ноября проходит 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
В середине октября постпред РФ при ОЗХО Владимира Тарабрин сообщил РИА Новости, что Россия ведет экспертный диалог с Организацией по запрещению химоружия по возможному визиту экспертов организации для расследования применения Киевом химических веществ.
Ранее Россия обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов техсекретариата с визитом для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 е статьи VIII Конвенции" относительно расследования по факту подготовки Украины к применению отравляющих веществ. Как отмечал Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия представила ОЗХО новые свидетельства применения ВСУ химоружия
9 октября, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
