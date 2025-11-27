Россия передаст ОЗХО данные о химатаках ВСУ в ДНР

ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Москва передаст экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалы о применении батальоном ВСУ отравляющих веществ в ДНР в ходе их ожидаемого визита в Россию, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.