Форум предпринимателей "Бизнес-Restart" состоялся в Химках

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ежегодный форум "Бизнес-Restart" прошел в подмосковных Химках, представители малого и среднего предпринимательства обсудили векторы развития местного бизнеса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На форуме участники смогли презентовать свою продукцию и услуги, обменяться опытом между коллегами, завести новые связи для совместных проектов и узнать о мерах господдержки. В Химках зарегистрировано почти 23 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно их число увеличивается на 5-7%.

"Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах. С 2022 по 2024 год 37 социальных предприятий получили субсидии из регионального бюджета на 238 миллионов рублей. В этом году четыре компании стали участниками программы "Франшиза", восемь компаний – программы "Маркетплейс", — подчеркнула глава Химок Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба администрации.

Так, в Химках работают ряд программ поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них: "Франшиза" — помощь в запуске проверенных бизнес моделей; "Маркетплейсы" – выход на цифровые торговые площадки, субсидии на оборудование — компенсация затрат на закупку техники, аренда с поддержкой — льготы на помещения для новых производств.

"Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для бизнеса в Химках. Наша задача — сделать так, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищенным и мог реализовывать свои планы", — отметил заместитель главы Химок Александр Морозов.