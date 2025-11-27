https://ria.ru/20251127/khimki-2058025124.html
Форум предпринимателей "Бизнес-Restart" состоялся в Химках
Форум предпринимателей "Бизнес-Restart" состоялся в Химках - РИА Новости, 27.11.2025
Форум предпринимателей "Бизнес-Restart" состоялся в Химках
Ежегодный форум "Бизнес-Restart" прошел в подмосковных Химках, представители малого и среднего предпринимательства обсудили векторы развития местного бизнеса,... РИА Новости, 27.11.2025
Форум предпринимателей "Бизнес-Restart" состоялся в Химках
В подмосковных Химках провели форум предпринимателей "Бизнес-Restart"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ежегодный форум "Бизнес-Restart" прошел в подмосковных Химках, представители малого и среднего предпринимательства обсудили векторы развития местного бизнеса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На форуме участники смогли презентовать свою продукцию и услуги, обменяться опытом между коллегами, завести новые связи для совместных проектов и узнать о мерах господдержки. В Химках зарегистрировано почти 23 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно их число увеличивается на 5-7%.
"Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах. С 2022 по 2024 год 37 социальных предприятий получили субсидии из регионального бюджета на 238 миллионов рублей. В этом году четыре компании стали участниками программы "Франшиза", восемь компаний – программы "Маркетплейс", — подчеркнула глава Химок Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба администрации.
Так, в Химках работают ряд программ поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них: "Франшиза" — помощь в запуске проверенных бизнес моделей; "Маркетплейсы" – выход на цифровые торговые площадки, субсидии на оборудование — компенсация затрат на закупку техники, аренда с поддержкой — льготы на помещения для новых производств.
"Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для бизнеса в Химках. Наша задача — сделать так, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищенным и мог реализовывать свои планы", — отметил заместитель главы Химок Александр Морозов.
На форуме обсудили и изменения, которые коснутся бизнеса в следующем году.