В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году - РИА Новости, 27.11.2025
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году
В этом году в подмосковных Химках провели работы по обустройству пешеходных коммуникаций, на территории города благоустроили 22 народные тропы, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27
2025-11-27T13:04:00+03:00
2025-11-27T13:04:00+03:00
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году в подмосковных Химках провели работы по обустройству пешеходных коммуникаций, на территории города благоустроили 22 народные тропы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новые дорожки проложили по уже существующим народным тропинкам, которые сформировались естественным путем. Благодаря этому привычные маршруты жителей стали комфортнее и безопаснее, пояснили в пресс-службе.
"Все тропы сделали по единому стандарту. На дорожках уложили асфальт шириной два метра и установили бортовые камни. Специалисты также благоустроили прилегающие к народным тропам территории", – говорится в сообщении.
Программа по созданию удобных пешеходных маршрутов работает в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благоустройство проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Пешком".