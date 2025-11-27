В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году

В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году

© Фото : администрация городского округа Химки В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году

В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В этом году в подмосковных Химках провели работы по обустройству пешеходных коммуникаций, на территории города благоустроили 22 народные тропы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Новые дорожки проложили по уже существующим народным тропинкам, которые сформировались естественным путем. Благодаря этому привычные маршруты жителей стали комфортнее и безопаснее, пояснили в пресс-службе.

"Все тропы сделали по единому стандарту. На дорожках уложили асфальт шириной два метра и установили бортовые камни. Специалисты также благоустроили прилегающие к народным тропам территории", – говорится в сообщении.