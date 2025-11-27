https://ria.ru/20251127/katok-2058029777.html
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию - РИА Новости, 27.11.2025
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию
На улице Панфилова вблизи домов №12 и №15 в подмосковных Химках завершают подготовку открытой площадки с искусственным льдом, сообщает пресс-служба...
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Новости
Химки (городской округ в Московской области)
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На улице Панфилова вблизи домов №12 и №15 в подмосковных Химках завершают подготовку открытой площадки с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Площадь катка — 1,3 тысячи квадратных метров. Уже в ближайшие выходные, если позволят погодные условия, каток примет первых посетителей.
"На ледовой площадке есть все для комфортного катания: гладкий лед с разноцветной разметкой теплые раздевалки пункт проката — если своих коньков нет, их легко взять на месте заточка коньков.
Ледовая площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
Уже 1 декабря в регионе стартует новый сезон проекта "Зима в Подмосковье". Этой зимой в Химках будут работать более 20 ледовых площадок, а главная из них — "Театральный каток" — будет традиционно в сквере "Юбилейный", уточнили в пресс-службе.