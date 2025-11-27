Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На улице Панфилова вблизи домов №12 и №15 в подмосковных Химках завершают подготовку открытой площадки с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Площадь катка — 1,3 тысячи квадратных метров. Уже в ближайшие выходные, если позволят погодные условия, каток примет первых посетителей.

"На ледовой площадке есть все для комфортного катания: гладкий лед с разноцветной разметкой теплые раздевалки пункт проката — если своих коньков нет, их легко взять на месте заточка коньков.

Ледовая площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00", – говорится в сообщении.