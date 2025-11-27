https://ria.ru/20251127/kapremont-2058008155.html
27.11.2025

Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт детского сада "Маячок" на Ленинском проспекте в подмосковных Химках выполнен на 80%, в конце года дошкольное учреждение откроет свои двери для воспитанников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С выездной комиссией детский сад посетили местные жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Валентин Герасимов.
"Такие проекты мы на постоянной основе реализуем в Химках. Строительство и капитальный ремонт социальных объектов проводим при поддержке президента и губернатора, в рамках программы "Новая школа"", — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
За девять месяцев специалисты полностью обшили фасад здания, проложили новые инженерные сети и заменили кровлю. Рабочие приступили к чистовой отделке и установке сантехники.
Капитальный ремонт детского сада не повлиял на учебный процесс. Всех детей временно перевели в другие детские сады округа. Для ребят, чьи новые сады расположены далеко, организовали специальный автобус, который под присмотром взрослых доставляет детей на занятия и обратно.