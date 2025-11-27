Рейтинг@Mail.ru
Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kapremont-2058008155.html
Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов
Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов - РИА Новости, 27.11.2025
Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов
Капитальный ремонт детского сада "Маячок" на Ленинском проспекте в подмосковных Химках выполнен на 80%, в конце года дошкольное учреждение откроет свои двери... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:15:00+03:00
2025-11-27T13:15:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058007193_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_4442753b0f87a1b3bbf48176f0433ed8.jpg
https://ria.ru/20251127/khimki-2058001191.html
https://ria.ru/20251127/fonari-2058006548.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058007193_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_804c0b684afc17f1d7c00df1868af83f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Капремонт детсада "Маячок" в подмосковных Химках выполнили на 80 процентов

Детсад "Маячок" в Химках откроется после капремонта в конце 2025 года

© Фото : администрация городского округа ХимкиДетский сад "Маячок" в Химках
Детский сад Маячок в Химках - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Детский сад "Маячок" в Химках
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт детского сада "Маячок" на Ленинском проспекте в подмосковных Химках выполнен на 80%, в конце года дошкольное учреждение откроет свои двери для воспитанников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С выездной комиссией детский сад посетили местные жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Валентин Герасимов.
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году
Вчера, 13:04
"Такие проекты мы на постоянной основе реализуем в Химках. Строительство и капитальный ремонт социальных объектов проводим при поддержке президента и губернатора, в рамках программы "Новая школа"", — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, его слова приводит пресс-служба.
За девять месяцев специалисты полностью обшили фасад здания, проложили новые инженерные сети и заменили кровлю. Рабочие приступили к чистовой отделке и установке сантехники.
Капитальный ремонт детского сада не повлиял на учебный процесс. Всех детей временно перевели в другие детские сады округа. Для ребят, чьи новые сады расположены далеко, организовали специальный автобус, который под присмотром взрослых доставляет детей на занятия и обратно.
Новые светодиодные фонари установили в Химках - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Новые светодиодные фонари установили в Химках
Вчера, 13:14
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала