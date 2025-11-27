Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Официальные каналы в мессенджере MAX уже создала 21 администрация муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

На отечественной платформе можно узнавать о ключевых событиях, происходящих на территориях Верхневолжья, решениях местного руководства.

На этой неделе официальные аккаунты в новом мессенджере появились у Андреапольского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Зубцовского, Калязинского, Кашинского, Конаковского, Рамешковского, Торопецкого и ряда других округов Верхневолжья.

Жители муниципалитетов, подписавшись на каналы, будут в курсе актуальных новостей, могут ознакомиться с объявлениями, сообщениями о предстоящих мероприятиях, а также найти информацию о работе социальных служб и общественных организаций.