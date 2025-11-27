Рейтинг@Mail.ru
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:09 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/kanal-2058108296.html
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX - РИА Новости, 27.11.2025
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX
Официальные каналы в мессенджере MAX уже создала 21 администрация муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:09:00+03:00
2025-11-27T17:09:00+03:00
тверская область
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
https://ria.ru/20251126/gazifikatsiya-2057814404.html
https://ria.ru/20251126/vrach-2057799777.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область
Тверская область, Тверская область
Более 20 муниципалитетов Тверской области создали каналы в мессенджере MAX

Каналы в MAX появились у 21 администрации муниципалитетов Верхневолжья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Официальные каналы в мессенджере MAX уже создала 21 администрация муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
На отечественной платформе можно узнавать о ключевых событиях, происходящих на территориях Верхневолжья, решениях местного руководства.
Глава Верхневолжья и топ-менеджер Газпрома обсудили газификацию региона - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава Верхневолжья и топ-менеджер "Газпрома" обсудили газификацию региона
26 ноября, 18:47
На этой неделе официальные аккаунты в новом мессенджере появились у Андреапольского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Зубцовского, Калязинского, Кашинского, Конаковского, Рамешковского, Торопецкого и ряда других округов Верхневолжья.
Жители муниципалитетов, подписавшись на каналы, будут в курсе актуальных новостей, могут ознакомиться с объявлениями, сообщениями о предстоящих мероприятиях, а также найти информацию о работе социальных служб и общественных организаций.
Канал в мессенджере МАХ есть у правительства Тверской области. Его подписчики первыми узнают о важных для региона решениях областного Правительства, событиях из жизни Верхневолжья.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Врачи Тверской ОКБ выполнили 15 криоаблаций
26 ноября, 18:00
 
Тверская областьТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала