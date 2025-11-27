Рейтинг@Mail.ru
15:02 27.11.2025 (обновлено: 15:56 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/kaluga-2058050646.html
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом
В Калуге обнаружили самый долгий случай заражения коронавирусом сроком в два года, сообщается на сайте НИУ ВШЭ. РИА Новости, 27.11.2025
здоровье - общество, калуга, высшая школа экономики (вшэ)
Здоровье - Общество, Калуга, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом

В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом сроком в два года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Калуге обнаружили самый долгий случай заражения коронавирусом сроком в два года, сообщается на сайте НИУ ВШЭ.
"Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении двух лет", — говорится в публикации.
Как пояснила старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк, пациентка не получала антиретровирусной терапии.
Специалисты отмечают, что этот случай подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.
Здоровье - ОбществоКалугаВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
