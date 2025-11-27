В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Калуге обнаружили самый долгий случай заражения коронавирусом сроком в два года, сообщается на сайте НИУ ВШЭ.
"Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении двух лет", — говорится в публикации.
Как пояснила старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк, пациентка не получала антиретровирусной терапии.
Специалисты отмечают, что этот случай подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.
Попова рассказала о ситуации с новыми геновариантами коронавируса
6 сентября, 15:10