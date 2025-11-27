В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом

Как пояснила старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк, пациентка не получала антиретровирусной терапии.

Специалисты отмечают, что этот случай подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.