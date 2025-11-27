Каллас заявила о желании сократить армию России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас захотела сокращения оборонного бюджета России и ограничения численности ее армии, говорится в расшифровке ее выступления на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине.
"Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.