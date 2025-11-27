Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о желании сократить армию России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 27.11.2025
Каллас заявила о желании сократить армию России
Каллас заявила о желании сократить армию России - РИА Новости, 27.11.2025
Каллас заявила о желании сократить армию России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас захотела сокращения оборонного бюджета России и ограничения численности ее армии, говорится в расшифровке ее выступления... РИА Новости, 27.11.2025
Каллас заявила о желании сократить армию России

Каллас захотела ограничить армию России и ее оборонный бюджет

Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас захотела сокращения оборонного бюджета России и ограничения численности ее армии, говорится в расшифровке ее выступления на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине.
«
"Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Вчера, 13:24

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
23 ноября, 16:54
 
