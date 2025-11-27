Русский язык стал обязательным в школах в КНДР

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Русский язык стал обязательным в школах КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии.

"Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса", — сказал Козлов , который возглавляет комиссию с российской стороны.

Он добавил, что в России корейский язык сейчас изучают более трех тысяч школьников, для большинства это второй или третий иностранный язык.