13:39 27.11.2025 (обновлено: 15:36 27.11.2025)
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
кндр (северная корея), россия, москва, александр козлов (глава минприроды)
КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Александр Козлов (глава Минприроды)
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР

В КНДР русский язык стал обязательным для изучения с 4-го класса

© РИА Новости / POOL
Флаги России и КНДР
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Русский язык стал обязательным в школах КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии.
"Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса", — сказал Козлов, который возглавляет комиссию с российской стороны.
Он добавил, что в России корейский язык сейчас изучают более трех тысяч школьников, для большинства это второй или третий иностранный язык.
А среди студентов, по словам Козлова, корейский изучают 300 человек. В тоже время в КНДР насчитывается около 600 русистов.
