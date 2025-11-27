https://ria.ru/20251127/jazyk-2058021043.html
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР - РИА Новости, 27.11.2025
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Русский язык стал обязательным в школах КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии.
В КНДР русский язык стал обязательным для изучения с 4-го класса
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Русский язык стал обязательным в школах КНДР, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии.
"Знаю, что русский язык введен в школах КНДР
в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса", — сказал Козлов
, который возглавляет комиссию с российской стороны.
Он добавил, что в России корейский язык сейчас изучают более трех тысяч школьников, для большинства это второй или третий иностранный язык.
А среди студентов, по словам Козлова, корейский изучают 300 человек. В тоже время в КНДР насчитывается около 600 русистов.