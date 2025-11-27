Экстрадиция подозреваемого в координации подрывов "Северных потоков" из Италии в Германию. 27 ноября 2025

© Getty Images / picture alliance/Uli Deck Экстрадиция подозреваемого в координации подрывов "Северных потоков" из Италии в Германию. 27 ноября 2025

Италия подтвердила экстрадицию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Италия подтверждает экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции Италии.

"Да, он экстрадирован сегодня", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг издание Tagesspiegel со ссылкой на источники сообщило, что Кузнецов экстрадирован из Италии и скоро прибудет в ФРГ , где предстанет перед прокуратурой в Карлсруэ

Верховный кассационный суд Италии 19 ноября отказал защите Кузнецова в апелляции на решение об экстрадиции в ФРГ по запросу местной прокуратуры по делу о теракте.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции Кузнецова в Германию на первом же заседании.

Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката украинца, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.