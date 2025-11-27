Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ

"Если мы не попадаем на эти этапы, то есть второй путь, прописанный в квалификационных правилах. Это отбор по двум этапам Кубка мира, на которых нужно набрать не меньше 26 очков. Для этого надо финишировать в группе сильнейших, в которую входят примерно 15 человек. Но такой особый статус определяет только Международная федерация санного спорта. Федерация должна быть уверена в том, что по независящим от нас обстоятельствам мы не смогли попасть на все пять этапов Кубка мира. И тогда теоретически, при определенном лояльном подходе, FIL может допустить нас на Олимпийские игры", - продолжил Петраков.