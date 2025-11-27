Рейтинг@Mail.ru
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
14:41 27.11.2025
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ

Петраков: саночникам надо попасть в число 20 сильнейших на старте в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российским саночникам для получения первых зачетных баллов в отборе к Олимпийским играм 2026 года надо на первом квалификационном старте в Италии войти в число 20 сильнейших спортсменов соревнований, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.
В Кортина-д'Ампеццо с 23 по 30 ноября проходит международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым мероприятием. Спортсмены проводят проверку трассы в преддверии Олимпийских игр. Сборную России представляет выступающие на одноместных санях Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Шесть российских саночников допустили до отбора к Олимпиаде-2026
23 ноября, 13:27
"Есть несколько критериев для прохождения нашими саночниками квалификации на Олимпийские игры. Основной - им надо на тренировках сделать как минимум 10 полноценных заездов со своих точек стартов. При этом обязательно необходимо доехать до финиша без падений и нельзя пройти трассу слишком медленно. А для того, чтобы набрать первые зачетные очки для квалификации, на соревнованиях в Италии надо попасть в первую двадцатку. И чем выше место они займут, тем больше очков в свой зачет они наберут", - сказал Петраков.
Собеседник агентства также рассказал, что есть два варианта для участия в Играх-2026.
"Основной путь отбора на Олимпиаду таков: спортсменам до 12 января надо принять участие в пяти этапах Кубка мира и набрать необходимые баллы. Кто наберет больше очков, тот, соответственно, и получит олимпийскую квоту. Мы очень постараемся попасть на все пять этапов, но два следующих квалификационных этапа пройдут в Америке. Мы сейчас проводим очень большую работу для того, чтобы за такой короткий срок постараться получить визы", - отметил специалист.
"Если мы не попадаем на эти этапы, то есть второй путь, прописанный в квалификационных правилах. Это отбор по двум этапам Кубка мира, на которых нужно набрать не меньше 26 очков. Для этого надо финишировать в группе сильнейших, в которую входят примерно 15 человек. Но такой особый статус определяет только Международная федерация санного спорта. Федерация должна быть уверена в том, что по независящим от нас обстоятельствам мы не смогли попасть на все пять этапов Кубка мира. И тогда теоретически, при определенном лояльном подходе, FIL может допустить нас на Олимпийские игры", - продолжил Петраков.
Артем Петраков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на ОИ-2026
23 ноября, 17:50
 
