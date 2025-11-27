Рейтинг@Mail.ru
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
14:24 27.11.2025
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters
Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает агентство... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters

Reuters: на ОИ-2026 ограничили продажу билетов из-за проблем с транспортом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает агентство Рейтер со ссылкой на фонд Игр и местный оргкомитет.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.
Церемония зажжения Олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр 2026 года
26 ноября, 14:55
"Местные организаторы были вынуждены ограничить количество билетов в продаже на зимние Олимпийские соревнования в Кортина-д'Ампеццо в феврале из-за опасений по поводу транспортных заторов, усугубляющихся задержками в строительстве новой канатной дороги для перевозки болельщиков на гору", - говорится в материале агентства.
Как подчеркивается, работы по строительству канатной дороги, которая должна доставлять тысячи зрителей из центра города в горнолыжный центр "Тофане", где пройдут женские соревнования по горнолыжному спорту, значительно отстают от графика.
Советник по транспорту провинции Беллуно Массимо Бортолуцци заявил агентству, что предварительное сокращение числа зрителей составило 15% от первоначальной оценки в 200 тысяч человек.
Милан - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Италии расследуют коррупцию при строительстве Олимпийской деревни
22 июля, 14:33
 
