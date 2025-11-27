На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает агентство Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает агентство Рейтер со ссылкой на фонд Игр и местный оргкомитет.

Олимпийские игры пройдут в Милане Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.

"Местные организаторы были вынуждены ограничить количество билетов в продаже на зимние Олимпийские соревнования в Кортина-д'Ампеццо в феврале из-за опасений по поводу транспортных заторов, усугубляющихся задержками в строительстве новой канатной дороги для перевозки болельщиков на гору", - говорится в материале агентства.

Как подчеркивается, работы по строительству канатной дороги, которая должна доставлять тысячи зрителей из центра города в горнолыжный центр "Тофане", где пройдут женские соревнования по горнолыжному спорту, значительно отстают от графика.