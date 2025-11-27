https://ria.ru/20251127/italija-2058038949.html
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Число билетов в продаже на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии ограничено из-за низкой пропускной способности транспортной системы, передает агентство Рейтер
со ссылкой на фонд Игр и местный оргкомитет.
Олимпийские игры пройдут в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 26 февраля.
"Местные организаторы были вынуждены ограничить количество билетов в продаже на зимние Олимпийские соревнования в Кортина-д'Ампеццо в феврале из-за опасений по поводу транспортных заторов, усугубляющихся задержками в строительстве новой канатной дороги для перевозки болельщиков на гору", - говорится в материале агентства.
Как подчеркивается, работы по строительству канатной дороги, которая должна доставлять тысячи зрителей из центра города в горнолыжный центр "Тофане", где пройдут женские соревнования по горнолыжному спорту, значительно отстают от графика.
Советник по транспорту провинции Беллуно Массимо Бортолуцци заявил агентству, что предварительное сокращение числа зрителей составило 15% от первоначальной оценки в 200 тысяч человек.