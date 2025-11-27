Рейтинг@Mail.ru
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования - РИА Новости, 27.11.2025
13:29 27.11.2025
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования
Брокер ВТБ Мои Инвестиции получил награду Frank Investment Award 2025 в номинации "Лучшие возможности инвестиционного консультирования", сообщает банк. РИА Новости, 27.11.2025
ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования

Брокер ВТБ Мои Инвестиции получил премию Frank Investment Award 2025

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Брокер ВТБ Мои Инвестиции получил награду Frank Investment Award 2025 в номинации "Лучшие возможности инвестиционного консультирования", сообщает банк.
"Эксперты Frank RG отметили комплексный подход команды ВТБ Мои Инвестиции к развитию инвестиционной экспертизы и созданию сервисов, которые помогают клиентам зарабатывать. Сегодня инвестконсультанты брокера работают в более чем 30 городах страны, а активы клиентов на тарифах инвестиционного консультирования за год выросли в 1,5 раза — до 300 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников, одним из ключевых направлений является развитие интеллектуальных сервисов. "Мы одними из первых в России начали использовать ИИ в инвестициях, запустив в 2020 году стратегию "Искусственный интеллект". Сегодня это один из самых заметных продуктов на рынке автоматизированного инвестирования", - сказал он.
Как сообщается на сайте Frank RG, эксперты консалтинговой компании провели комплексное исследование рынка инвестиционных продуктов и сервисов, которое включило сравнительный анализ 16 брокеров, 15 управляющих и семи страховых компаний, экспертные интервью с руководителями брокерского, управляющего и страхового бизнеса, опрос более тысячи инвесторов, оценку консультаций менеджеров в 15 банках, тестирование инвестиционных функций в цифровых каналах брокеров, сбор и анализ статистических параметров по рынку страхования жизни.
Всего в премии 14 номинаций. Помимо ВТБ Мои Инвестиции, в других отраслевых номинациях награды получили СберИнвестиции, Т-Инвестиции, Финам, ВИМ Инвестиции, БКС Мир Инвестиций, Альфа-Инвестиции, СОГАЗ-Жизнь, Росгосстрах Жизнь, Сбербанк Страхование Жизни и другие компании.
