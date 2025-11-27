ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Брокер ВТБ Мои Инвестиции получил награду Frank Investment Award 2025 в номинации "Лучшие возможности инвестиционного консультирования", сообщает банк.

"Эксперты Frank RG отметили комплексный подход команды ВТБ Мои Инвестиции к развитию инвестиционной экспертизы и созданию сервисов, которые помогают клиентам зарабатывать. Сегодня инвестконсультанты брокера работают в более чем 30 городах страны, а активы клиентов на тарифах инвестиционного консультирования за год выросли в 1,5 раза — до 300 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников, одним из ключевых направлений является развитие интеллектуальных сервисов. "Мы одними из первых в России начали использовать ИИ в инвестициях, запустив в 2020 году стратегию "Искусственный интеллект". Сегодня это один из самых заметных продуктов на рынке автоматизированного инвестирования", - сказал он.

Как сообщается на сайте Frank RG, эксперты консалтинговой компании провели комплексное исследование рынка инвестиционных продуктов и сервисов, которое включило сравнительный анализ 16 брокеров, 15 управляющих и семи страховых компаний, экспертные интервью с руководителями брокерского, управляющего и страхового бизнеса, опрос более тысячи инвесторов, оценку консультаций менеджеров в 15 банках, тестирование инвестиционных функций в цифровых каналах брокеров, сбор и анализ статистических параметров по рынку страхования жизни.