Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Футбол
Футбол
 
10:58 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/infantino-2057940049.html
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прислал венок на церемонию прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского "Спартака" РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T10:58:00+03:00
2025-11-27T10:58:00+03:00
футбол
спорт
ссср
мельбурн
россия
никита симонян
джанни инфантино
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839473261_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_2c624c65ed80fcd45cb79624b055b718.jpg
/20251127/venok-2057929240.html
ссср
мельбурн
россия
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном

Глава ФИФА Инфантино прислал венок на церемонию прощания с Симоняном

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прислал венок на церемонию прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского "Спартака" Никитой Симоняном.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. В четверг на арене "Спартака" проходит церемония прощания. Ранее Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна.
Симонян являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
