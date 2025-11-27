https://ria.ru/20251127/infantino-2057940049.html
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прислал венок на церемонию прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского "Спартака" РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T10:58:00+03:00
2025-11-27T10:58:00+03:00
2025-11-27T10:58:00+03:00
футбол
спорт
ссср
мельбурн
россия
никита симонян
джанни инфантино
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839473261_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_2c624c65ed80fcd45cb79624b055b718.jpg
/20251127/venok-2057929240.html
ссср
мельбурн
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839473261_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_65174d4044c6b5e430c629e0cb98be62.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, мельбурн, россия, никита симонян, джанни инфантино, владимир путин, спартак москва, международная федерация футбола (фифа), международный олимпийский комитет (мок)
Футбол, Спорт, СССР, Мельбурн, Россия, Никита Симонян, Джанни Инфантино, Владимир Путин, Спартак Москва, Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК)
Глава ФИФА прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
Глава ФИФА Инфантино прислал венок на церемонию прощания с Симоняном
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прислал венок на церемонию прощания с бывшим футболистом сборной СССР и московского "Спартака" Никитой Симоняном.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. В четверг на арене "Спартака" проходит церемония прощания. Ранее Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна.
Симонян являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).