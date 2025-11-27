Рейтинг@Mail.ru
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре - РИА Новости, 27.11.2025
13:49 27.11.2025
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре
2025
Новости
Отделение медицинской реабилитации участников СВО открыли в Югре

В Ханты-Мансийске для участников СВО открыли отделение реабилитационного центра

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе для участников специальной военной операции открыли отделение окружного клинического лечебно-реабилитационного центра в филиале Фонда "Защитники Отечества", сообщается на сайте правительства округа.
"На территории регионального филиала Фонда "Защитники Отечества" в Ханты-Мансийске открылось отделение окружного клинического лечебно-реабилитационного центра, где в четырех современных, специально оборудованных кабинетах ведут прием высококвалифицированные специалисты. Участники СВО и члены их семей (жены, дети, родители) могут получить весь спектр лечебно-восстановительных процедур", - говорится в сообщении.
Прием в отделении медицинской реабилитации ведется в течение всего рабочего дня, пациентам доступны медицинский массаж, лечебная физкультура, магнито-, лазеротерапия, светотерапия, механотерапия. Закуплено более 15 единиц оборудования, помогающих восстановлению после травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, ранений внутренних органов и других повреждений.
В сообщении отмечается, что в округе участникам СВО предлагают широкий спектр услуг для восстановления здоровья: реабилитация после травм и ранений, неврологическая и кардиологическая реабилитации, оказывается помощь с протезированием, включая обслуживание, ремонт и замену. Регион стремится обеспечить каждому ветерану и его близким все возможности скорейшего восстановления и возвращения к полноценной жизни.
