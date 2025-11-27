Рейтинг@Mail.ru
Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе - РИА Новости, 27.11.2025
22:40 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gvineya-2058207059.html
Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе
Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе - РИА Новости, 27.11.2025
Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе
Оппозиционер Фернанду Диаш, объявивший себя победителем на выборах президента Гвинеи-Бисау, сообщил, что находится на свободе вопреки сообщениям о его аресте. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T22:40:00+03:00
2025-11-27T22:40:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
гвинея
эковас
африканский союз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057820151_0:163:2500:1569_1920x0_80_0_0_81f2ba875886a792ba117432bbf54520.jpg
гвинея-бисау
гвинея
в мире, гвинея-бисау, гвинея, эковас, африканский союз, оон
В мире, Гвинея-Бисау, Гвинея, ЭКОВАС, Африканский союз, ООН
Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе

Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау Диаш заявил, что находится на свободе

© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционер Фернанду Диаш, объявивший себя победителем на выборах президента Гвинеи-Бисау, сообщил, что находится на свободе вопреки сообщениям о его аресте.
В среду журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники написал, что после военного переворота в стране Диаша арестовали и доставили на авиабазу. Кроме него был арестован лидер Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде Домингуш Симойнш Перейра, добавило издание.
"Я в безопасности. Власти хотели арестовать меня из-за этого организованного переворота. Я прошу ЭКОВАС, Африканский союз и ООН гарантировать мою безопасность", - сказал оппозиционер в беседе с радио RFI.
По мнению Диаша, организатором переворота был президент Умару Сиссоку Эмбало. С точки зрения лидера оппозиции, Эмбало понял, что не может победить на выборах, и решил передать власть военным.
В среду Эмбало заявил Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг уточнило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период.
Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг.
В миреГвинея-БисауГвинеяЭКОВАСАфриканский союзООН
 
 
