Лидер оппозиции в Гвинее-Бисау заявил, что находится на свободе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционер Фернанду Диаш, объявивший себя победителем на выборах президента Гвинеи-Бисау, сообщил, что находится на свободе вопреки сообщениям о его аресте.

В среду Эмбало заявил Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг уточнило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период.