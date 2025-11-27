ЮАР осудила переворот в Гвинее-Бисау, сообщил офис президента

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Южно-Африканская Республика осуждает военный переворот в Гвинее-Бисау и призывает восстановить легитимное правительство, следует из заявления офиса президента ЮАР Сирила Рамафосы.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Радио RFI со ссылкой на заявление представителей временного руководства государства в четверг сообщило, что генерал Орта Н'та стал главой республики на переходный период.

"Правительство Южно-Африканской Республики осуждает антиконституционный захват власти военными в Гвинее-Бисау. Выбранное для этого время - критическая фаза демократического электорального процесса - демонстрирует глубокое неуважение к конституционному порядку и суверенной воле народа Гвинеи-Бисау", - говорится в заявлении, опубликованном президентским офисом в соцсети X.

Из публикации также следует, что ЮАР призывает восстановить легитимное гражданское правительство страны и обеспечить беспрепятственное завершение выборов.

Агентство Франс Пресс в среду передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления государством, действие конституции приостановили до нормализации обстановки. В посольстве РФ в стране рассказали РИА Новости, что дипмиссия приведена в состояние повышенной готовности, но о россиянах, пострадавших при этих событиях, информации не было.